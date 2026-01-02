Mercato : L’OM trahi, Robinio Vaz négocie avec un autre club

La direction de l’OM compte prolonger Robinio Vaz, mais un terrible danger rode. Le RC Strasbourg s’invite dans la bataille pour sa signature.

Mercato OM : Le RC Strasbourg fonce sur Robinio Vaz

Robinio Vaz n’est plus certain de passer l’hiver à l’Olympique de Marseille. Car les négociations pour prolonger son contrat s’enlisent de plus en plus. L’attaquant de 18 ans exigerait une rémunération alignée sur les standards de la Premier League. Une demande que l’OM refuse pour le moment de lui accorder.

L’état-major marseillais songerait même à le vendre dès cet hiver si la situation ne change pas. Surtout que plusieurs clubs européens s’activent en coulisse pour le recruter. En plus de Newcastle, Arsenal ou encore Brentford, un autre prétendant vient de s’inviter dans la danse.

Le But assure que le RC Strasbourg tente bel et bien de s’attacher les services de Robinio Vaz. Les tractations pour l’attirer en Alsace auraient même déjà débuté, à la surprise générale. L’entraîneur Liam Rosenior y jouerait un rôle déterminant.

Liam Rosenio lui propose un projet alléchant

La source explique que l’entraîneur du RCSA serait déjà entré en contact avec le jeune attaquant de l’OM. Le technicien anglais lui proposerait un rôle de titulaire indiscutable et un cadre de progression idéal à la Meinau. Et ce n’est pas tout. L’approche du RC Strasbourg pour Robinio Vaz est particulièrement agressive.

Les Alsacien seraient prêts à lui offrir un salaire mensuel de 200 000 euros. Cette somme est bien supérieure au montant qu’il percevrait actuellement à l’Olympique de Marseille. Cela sera-t-il suffisant pour arracher sa signature. Les discussions devraient s’intensifier dans les prochains jours.

