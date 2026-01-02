INFO Mercato : La vérité sur une recrue annoncée à l’OM !

La direction de l’OM est, comme à son habitude, très active sur le mercato. Mais la recrue tant attendue à Marseille n’est peut-être pas encore celle que l’on croit.

Mercato OM : Le dossier Himad Abdelli s’éloigne

Le début du mercato hivernal de l’Olympique de Marseille est scruté de très près. Les dirigeants marseillais, dont Pablo Longoria, ont clairement émis le souhait de recruter un nouveau milieu créatif. Telle est la priorité de l’OM en ce mois de janvier 2026.

C’est dans ce contexte que le nom d’Himad Abdelli est vite apparu comme la cible idéale à Marseille. Surtout que son contrat expire en juin prochain avec le SCO d’Angers. L’international algérin est à présent libre de négocier avec le club de son choix.

À voir

ASSE : Avant la phase retour, Horneland annonce la couleur

Lire aussi : Mercato : L’OM en feu, accord trouvé avec Himad Abdelli !

Alors que l’OL tente de le recruter, Himad Abdelli pencherait plutôt pour une arrivée à l’OM. L’optimisme grandissait donc autour de sa possible venue dans la cité phocéenne. Certaines rumeurs faisant même état de négociations très avancées entre l’OM et le SCO d’Angers. Mais la réalité semble un peu plus différente.

Aucune discussion entre Marseille et Angers

L’insider Mohamed Toubache-Ter a jeté un véritable froid sur ces spéculations. Dans un message posté sur X, il dément formellement l’existence de pourparlers entre les deux écuries. « La seule avancée notable dans le dossier Abdelli, c’est le rôle du coach marseillais… Pour le reste, il n’y a aucune discussion OM-Angers ».

Selon lui, Roberto De Zerbi valide certes le profil du meneur de jeu algérien. Mais aucune démarche concrète n’a encore été entreprise par l’état-major marseillais. Cette piste est donc loin de se transformer en une première hivernale pour l’OM.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : OM et Juventus en discussion pour un échange fou !

À voir

Mercato : Après Neves, le PSG tente un autre pari au Benfica

Mercato : L’OM relance un dossier chaud en Ligue 1 !

Mercato OM : Accord conclu pour Manuel ?