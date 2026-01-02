Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un gros dossier !

Le FC Nantes s’offre une nouvelle recrue hivernale. Un attaquant pose ses valises à la Beaujoire.

Mercato FC Nantes : Ignatius Ganago revient au FCN

Le nouvel entraîneur du FC Nantes, Ahmed Kantari obtient une nouvelle gâchette offensive. Comme prévu, Ignatius Ganago est de nouveau un joueur du FC Nantes. À l’issue de son prêt au New England Revolution, en MLS, l’attaquant camerounais va devenir le nouveau roi de la Beaujoire.

Ganago a voulu poursuivre sa carrière aux Etats-Unis puisqu’il s’est épanoui là-bas. Mais la franchise américaine a dit non. Elle a choisi de ne pas lever l’option d’achat fixée à 3,5 millions d’euros. Ce qui a ouvert la voie à un retour du joueur sur les bords de l’Erdre pour la seconde partie de saison.

À voir

FLASH INFO : Le PSG annonce une signature révolutionnaire !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Accord scellé pour Yassine Benhattab ?

Recruté en 2022 en provenance du Racing Club de Lens, l’international camerounais retrouve un club où son profil est apprécié. Il pourrait apporter de vivacité sur le front de l’attaque. Les Jaunes et Verts peinent à faire trembler les filets depuis le début de cette campagne. En 20 apparitions avec New England Revolution, Ignatius Ganago a claqué 3 pions et servi deux offrandes.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Munetsi attendu à Nantes cet hiver ?

Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Junior Mwanga !

À voir

Mercato : L’OM trahi, Robinio Vaz négocie avec un autre club

Mercato FC Nantes : C’est fait, un top joueur débarque à Nantes !