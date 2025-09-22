OL : Une absence confirmée à Lyon en Ligue Europa

L’OL est d’ores et déjà privé d’un défenseur à l’occasion de son entrée en lice en Ligue Europa, jeudi, face au FC Utrecht. L’indisponibilité du joueur s’étend par ailleurs jusqu’en octobre.

OL : Abner Vinicius forfait contre le FC Utrecht

L’entraîneur de l’OL ne pourra pas compter sur les services d’Abner Vinicius lors du déplacement au Pays-Bas pour affronter le FC Utrecht. Déjà forfait face à Angers SCO, vendredi, il ne sera pas remis pour affronter le FC Utrecht, jeudi (21h), lors de la première journée de la Ligue Europa.

Le défenseur latéral gauche est victime d’une blessure aux adducteurs, contractée la semaine dernière. Selon les informations du médias spécialisé, Ferveur Lyonnaise, son indisponibilité serait de deux à trois semaines minimum. Son retour se fera après la trêve internationale du mois prochain, probablement le 18 octobre, lors du déplacement de Lyon à Nice.

Un mois d’absence pour le Brésilien

Entretemps, Abner Vinicius manquera deux matchs de championnat, contre le LOS et Toulouse FC et un autre rendez-vous en coupe d’Europe face au RB Salzbourg. Pour remplacer le Brésilien, Paulo Fonseca dispose déjà d’une solution et non des moindres. Il peut compter sur Nicolas Taglifiaco. C’est justement le champion du monde argentin qui était aligné contre le SCO.