FLASH INFO : Le PSG annonce une signature révolutionnaire !

Alors que le mercato hivernal vient à peine d’ouvrir officiellement ses portes, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi annonce une importante signature pour la suite de son projet.

Un nouveau sponsor maillot débarque au PSG

Après une victoire aux tirs au but face à Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale, le PSG fait peau neuve pour préparer la nouvelle année 2026 de la plus belle des manières. À deux jours d’affronter le Paris FC en clôture de la 17e journée de Ligue 1, le club de la capitale a officialisé l’arrivée d’un nouveau partenaire mondial qui s’affichera sur la manche du maillot rouge et bleu dès dimanche.

« Le Paris Saint-Germain annonce la signature d’un nouveau partenariat mondial avec BEYOND Developments, promoteur immobilier basé aux Émirats arabes unis, né à Dubaï et à l’avant-garde de la création de destinations emblématiques en bord de mer. Dans le cadre de cet accord pluriannuel, BEYOND devient Partenaire Premium Sleeve du Club jusqu’en 2029, marquant une collaboration qui réunit deux marques contemporaines influençant l’avenir du sport, du design et de l’art de vivre moderne. Le logo BEYOND fera ses débuts sur le maillot du Paris Saint-Germain lors du prochain match de championnat face au Paris FC, ce dimanche 4 janvier 2026 », écrit le PSG sur son site officiel.

Beyond Developments Dubai s’engage comme nouveau promoteur immobilier et partenaire premium manche du Paris Saint-Germain jusqu’en 2029 🔴🔵@Beyond__Dubai pic.twitter.com/XSTIZKEvPT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 2, 2026

Deux ans et demi après le précédent, le club de la capitale retrouve ainsi un partenaire commercial majeur, visible sur la manche des maillots des joueurs de Luis Enrique. La collaboration prévoit aussi diverses activations comprenant des événements sur mesure, des expériences fans premium, des accès privilégiés aux joueurs et aux Légendes du Club, ainsi que des expériences exclusives.

« Ce partenariat avec Beyond Developments illustre un alignement fort entre deux marques qui redéfinissent l’excellence dans leurs domaines respectifs, avec la conviction partagée que le sport et le design ont le pouvoir d’inspirer et d’élever le quotidien. L’approche de Beyond dans la création de lieux porteurs de sens fait écho à notre ambition de créer du lien à travers la passion, la créativité et l’émotion », s’est réjoui par communiqué, Richard Heaselgrave, responsable des revenus du PSG.

