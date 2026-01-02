OL : Un renfort inattendu à l’entraînement avant Monaco

En plus d’Endrick, l’OL a accueilli un renfort inattendu lors de l’entraînement de ce vendredi. Il postule immédiatement pour affronter l’AS Monaco, samedi.

OL : Clinton Mata de retour à Lyon, avant Monaco-Lyon

Endrick, l’attaquant prêté à l’OL par le Real Madrid, est présent au sein du groupe depuis la reprise des enraiements, le lundi 29 décembre dernier. Lors de la séance de ce vendredi 2 janvier, Clinton Mata était la surprise. Il a débarqué du Maroc où sa sélection, l’Angola, a été éliminée au premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025).

Le défenseur central avait disputé en intégralité, deux des trois matchs de poule. Il était resté sur le banc de touche contre l’Egypte (0-0). L’Angola a terminé 3e du Groupe B, avec seulement deux points. Elle avait concédé une défaite face à l’Afrique du Sud (2-1) et un nul au Zimbabwe (1-1).

Après donc le dernier match des Palancas Negras, disputé lundi, Clinton Mata est revenu rapidement à Lyon, au bout de seulement une quinzaine de jours d’absence. Il a finalement manqué que le match contre le FC Saint-Cyr Collonges, en 32e de finale de la coupe de France.

L’international Angolais (18 sélections) est opérationnel pour affronter l’AS Monaco, samedi (17h) au stade Louis-II. Ce qui est une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca. « Je suis content que l’Angola se soit fait éliminer. Content de pouvoir compter sur Mata et il jouera samedi », a annoncé Paulo Fonseca. Quant au binôme de Mata en défense centrale, Moussa Niakhaté, il poursuit la CAN avec le Sénégal qualifié pour les huitièmes de finale.

