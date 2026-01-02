Mercato FC Nantes : Un top joueur à 1 M€ arrive !

La direction du FC Nantes déniche un meneur de jeu en Serie A pour ce mercato hivernal. Le dossier avance.

Mercato FC Nantes : Kita vise un milieu en Italie

Le FC Nantes s’active sur le marché pour renforcer son entrejeu. Selon Ouest-France, les dirigeants nantais étudient de près le profil de Mohamed Kaba, milieu relayeur guinéen de 24 ans évoluant à Lecce. Passé par Valenciennes, où il avait été élu meilleur joueur du club lors de la saison 2022-2023, le joueur peine en revanche à s’imposer en Serie A, avec seulement deux titularisations et un temps de jeu réduit cette saison.

Un prêt est à l’étude. Le patron du club, Waldemar Kita négocie le deal. Le dossier est suivi avec attention par Ahmed Kantari, entraîneur du FCN, qui connaît parfaitement Kaba pour l’avoir dirigé à Valenciennes.

Recruté par Lecce à l’été 2023, le milieu guinéen a vu son élan freiné par une grave blessure au genou, marquée par une rupture du ligament croisé en mars 2024. Malgré cet accident, Mohamed Kaba a encore la cote en France. À Nantes, Mohamed Kaba pourrait ainsi trouver un cadre propice pour relancer sa carrière. Sur Transfertmarkt, il vaut 1,5 million d’euros.

