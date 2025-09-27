RC Lens : Pierre Sage amputé de trois cadres face au Stade Rennais

En clôture de la sixième journée de Ligue 1, le RC Lens va défier le Stade Rennais au Roazhon Park ce dimanche à 20h45. Pour ce choc, Pierre Sage, l’entraîneur des Sang et Or, va devoir se passer de trois cadres.

RC Lens : Pierre Sage annonce du lourd au Stade Rennes

Pierre Sage veut enchainer avec le RC Lens après la précieuse victoire contre le LOSC Lille. Pour la sixième journée de Ligue 1, les Lensois se déplacent au Roazhon Park pour affronter le Stade Rennais. Un choc qui devrait permettre à l’entraîneur du RCL d’ajuster les ambitions de son équipe pour la suite de la saison 2025-2026. Après la large victoire dans le derby (3-0), Pierre Sage a tenu à rappeler que ses joueurs doivent désormais tourner la page et se concentrer sur un déplacement compliqué à Rennes ce soir.

« On a savouré la victoire dans le derby le soir, mais après, on est passé rapidement à autre chose. On se doit de mettre de l’énergie dans ce rendez-vous qui nous attend à Rennes », a insisté le coach artésien. Côté effectif, une seule absence est confirmée : celle de Deiver Machado. « Il est indisponible. Il est joyeux en tout cas ! Le reste du groupe est disponible », a lancé Pierre Sage en conférence de presse, de quoi confirmer la bonne santé de son groupe à l’aube d’un match capital.

Le groupe du RC Lens ne voyagera donc pas au complet en terres bretonnes. Outre Deiver Machado, touché au genou depuis la rencontre face au Stade Brestois, Anthony Bermont et Fodé Sylla, tous deux appelés pour disputer la Coupe du monde U20, manqueront aussi à l’appel ce soir contre les Bretons.

Par contre, Jhoanner Chavez va revenir progressivement à la compétition. Dans son système 5-2-3, Pierre Sage peut désormais compter sur Malang Sarr, de retour après une saison compliquée avec Will Still. Comme depuis le début de saison, Matthieu Udol devrait tenir sa place en défense.