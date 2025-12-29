OM-Nantes : De Zerbi sous pression, deux sanctions en vue

Roberto De Zerbi est confronté à une situation désagréable avant le choc OM-Nantes. Deux de ses titulaires sont sous le coup d’une suspension.

OM-Nantes : De Zerbi confronté à une menace disciplinaire sur son groupe

L’Olympique de Marseille entamera l’année 2026 par un choc très attendu au Vélodrome. Les hommes de Roberto De Zerbi tenteront de battre le FC Nantes ce dimanche à domicile. Les Olympiens pourront même compter sur une forte mobilisation en tribunes malgré l’horaire particulier du match (15h).

Pas moins de 64 000 supporters sont déjà attendus pour ce choc OM-Nantes. Mais De Zerbi et ses hommes devront être très prudents pour ce match de la 17e journée de Ligue 1. Surtout qu’une menace disciplinaire plane sur le groupe phocéen. L’entraîneur marseillais pourrait perdre deux cadres lors de cette rencontre.

Amir Murillo et Angel Gomes menacés de suspension

Amir Murillo et Angel Gomes se trouvent actuellement dans une situation très délicate. Le nouveau règlement de la Ligue 1 impose en effet une suspension automatique après cinq avertissements cumulés. Ce nouveau règlement place les deux joueurs de l’OM sur la sellette.

Amir Murillo et Angel Gomes ayant déjà récolté quatre cartons jaunes chacun depuis le début de l’exercice. Le moindre avertissement face aux Canaris les priverait du match suivant de l’OM. De Zerbi devra obtenir la victoire à domicile, tout en demandant à ses cadres une maîtrise totale sur le terrain.

