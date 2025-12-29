Mercato PSG : Al-Khelaïfi fixe le Real Madrid pour Vitinha !

Nommé meilleur milieu de terrain de la planète de l’année 2025, Vitinha fait rêver le Real Madrid, qui le voit comme le digne héritier de Toni Kroos. Mais Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, est bien décidé à ne donner aucune chance aux Merengues dans ce dossier.

Mercato PSG : Vitinha au Real Madrid après Vinicius Jr ?

D’après la Cadena SER et son journaliste Pacojó Delgado, le Real Madrid ne recrutera personne durant ce mercato d’hiver, mais aurait bien coché le nom de Vitinha en vue de l’été 2026. Cette source explique que si le Real Madrid ne réussit pas à prolonger Vinicius Junior dans les prochains mois, il cherchera alors à le vendre à l’été 2026 et se servira de l’argent récolté pour tenter de recruter le milieu de terrain du PSG.

La radio espagnole estime à environ 100 millions d’euros une vente de Vinicius Junior et donc la somme que le Real Madrid pourrait proposer au Paris Saint-Germain pour l’international portugais de 25 ans. Le média espagnol ajoute même que l’entourage du Real Madrid aurait appris « qu’un accord avait été signé avec Vitinha, qui pourrait partir pour 90 millions d’euros, à condition que le joueur souhaite partir et qu’il apporte cette offre minimale. »

Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’ancien joueur du FC Porto n’a jamais manifesté la moindre envie de départ et sa direction n’entend pas, non plus, ouvrir des discussions à n’importe quel prétendant pour évoquer son transfert.

Nasser Al-Khelaïfi ne discutera pas avec Florentino Pérez pour Vitinha

Comme à son habitude, Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas vendre ses meilleurs éléments. Dans ce cas, le président du Paris Saint-Germain refuserait catégoriquement de s’asseoir sur la même table avec son homologue du Real Madrid, Florentino Pérez, pour discuter d’un éventuel transfert de Vitinha.

Encore marqué par le départ libre de Kylian Mbappé à Madrid, le patron du PSG serait déterminé à empêcher tout autre joueur de Luis Enrique de rejoindre la Maison-Blanche. Toutefois, tout dépendra de la volonté de Vitinha lui-même. Mais à ce stade, Tutto Mercato Web assure que le natif de Vila das Aves n’envisagerait pas de quitter le PSG, ce qui prive le Real Madrid de sa grande cible au milieu de terrain.

