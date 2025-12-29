Mercato : L’ASSE dégote un poison en Israël pour plier la L2

À trois jours de l’ouverture du mercato hivernal, l’ASSE cherche à recruter pour permettre à Eirik Horneland de remplir l’objectif de la remontée en Ligue 1. Dans cette optique, le club ligérien viserait un jeune talent en Israël.

Mercato : L’ASSE suit un milieu de terrain ivoirien

Troisième de Ligue 2 à la mi-saison, l’ASSE veut renverser la vapeur d’ici la fin de l’exercice en cours. Pour y parvenir, les dirigeants stéphanois cherchent à renforcer le collectif d’Eirik Horneland sur le mercato hivernal. Deux points de l’effectif sont ciblés sur cette fenêtre de janvier : la défense et le milieu de terrain.

La défense des Verts est l’une des plus mauvaises du championnat cette saison et avec la résiliation du contrat de Pierre Ekwah, un renfort est également attendu dans l’entrejeu. Dans cette optique, les dirigeants de Kilmer Sports seraient sur les traces d’un joueur du côté d’Israël. En effet, selon les informations du média Voetbalnieuws, l’ASSE viserait Cédric Don.

Âgé de 21 ans, l’Ivoirien est un milieu de terrain capable d’évoluer un cran plus haut ou sur un côté. Cette saison, le natif de Man a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en 15 matchs de championnat. Il fait partie des joueurs de l’Hapoel Jérusalem à avoir disputé 100% des matchs.

Évalué à 1,6 million d’euros sur Transfermarkt, Cédric Don a été approché par l’AS Saint-Étienne, car il est en fin de contrat en juin prochain. Cela représente donc une opportunité à moindre coût pour le club du Forez. La source belge précise cependant que d’autres formations européennes sont intéressées.

Le FC Bâle, Anderlecht et Charleroi seraient ainsi de sérieux concurrents de l’ASSE cet hiver. Le joueur ne souhaite pas prolonger avec son club et un départ se profile durant le mois de janvier. Pour Saint-Étienne ? Affaire à suivre…

