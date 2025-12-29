INFO Mercato : Araujo ou Diomandé ? La grande annonce du PSG

Pour rajouter de la qualité défensive à son équipe, le PSG garderait un œil sur Ousmane Diomandé et Tomas Araujo, actuellement sous les couleurs du Sporting et du Benfica Lisbonne. Sauf que Luis Campos aurait d’autres priorités en ce moment.

Mercato : Ousmane Diomande ou Tomas Araujo au PSG cet hiver ?

Alors que Lucas Beraldo pourrait faire ses valises cet hiver, le Paris Saint-Germain aurait inscrit le recrutement d’un défenseur central comme une des priorités du mercato hivernal qui s’annonce à grands pas. Dans cette optique, le PSG serait intéressé par le profil d’Ousmane Diomande. Véritable terreur en Liga Portugal, le joueur de 22 ans est considéré comme une perle rare et plaît beaucoup à Luis Enrique.

L’entraîneur parisien l’a identifié comme le défenseur idéal pour sa tactique défensive, car il possède les qualités de relance (courte comme longue), de puissance et surtout une capacité à jouer des deux pieds. D’après A Bola, Luis Campos prépare une offre de 45 millions d’euros pour convaincre les dirigeants du Sporting CP de céder son défenseur.

À voir

Mercato PSG : Al-Khelaïfi fixe le Real Madrid pour Vitinha !

Lisez aussi : Mercato PSG : Luis Campos dégote deux pépites au Portugal

Le conseiller sportif du club parisien espère le recruter cet hiver, car il se dit que le Sporting prévoit une prolongation de son contrat qui court jusqu’en 2027 à son retour de la Coupe d’Afrique des Nations. L’international ivoirien est une priorité pour le PSG, qui le verrait comme un « nouveau Willian Pacho. »

Toujours selon la même source, Luis Campos aurait également les yeux rivés sur Tomas Araujo, le défenseur central du Benfica, déjà lié par le passé au Paris SG. Le Portugais, qui est évalué à 28 M€ par Transfermarkt, serait toujours dans le viseur du club de la capitale pour cet hiver, mais plus comme une alternative. En cas de l’échec du dossier Diomande, les champions d’Europe se rabattront sur le joueur de 23 ans qui dispose des qualités similaires. Mais un démenti vient de tomber.

« C’est complément faux », le PSG refuse ces deux renforts

À trois jours de l’ouverture du mercato hivernal, le PSG est attendu au tournant après un marché estival des transferts très prudent. Pour autant, les dirigeants parisiens n’entendent pas faire n’importe quoi. Luis Campos ne bougera qu’en cas de nécessité.

À voir

Mercato AS Monaco : Accord scellé pour Lamine Camara ?

Lisez aussi : INFO PSG : Luis Campos livre des indices sur le Mercato !

Et alors que les noms d’Ousmane Diomandé et Tomas Araujo sont évoqués avec insistance ces derniers jours, une source proche du club de la capitale assure qu’il n’en est absolument rien. En effet, le compte Twitter La Source Parisienne, très proche de la direction parisienne, assure que ces deux joueurs ne figurent pas dans les plans de Campos pour le recrutement de janvier.

🚨FAKE NEWS | À date, le Paris Saint-Germain ne s’intéresse ni à Ousmane Diomandé, ni à Tomás Araújo. Les deux joueurs ont été cités par A Bola comme ciblés par le club parisien, mais c’est complètement faux. Bonne journée à tous 👋 — La Source Parisienne (@lasource75006) December 29, 2025

« FAKE NEWS | À date, le Paris Saint-Germain ne s’intéresse ni à Ousmane Diomandé ni à Tomás Araújo. Les deux joueurs ont été cités par A Bola comme ciblés par le club parisien, mais c’est complètement faux. Bonne journée à tous », annonce le portail spécialisé sur le réseau social.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Luis Enrique lâche une terrible réponse au PSG !

Mercato PSG : Luis Campos discute avec Lamine Yamal !

À voir

OM-Nantes : De Zerbi sous pression, deux sanctions en vue

Coup de théâtre au PSG : 45 M€ pour le nouveau Pacho !