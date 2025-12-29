OL : Reprise, deux attaquants manquent à l’appel à Lyon

La recrue de l’OL, Endrick, était présente à la reprise des entraînements avec son nouveau club ce lundi. En revanche, deux attaquants manquaient à l’appel.

OL : Endrick, la grande attraction au GOLTC

La reprise a été effective à l’OL ce lundi 29 décembre. Prêté à Lyon par le Real Madrid, Endrick a effectué son premier entrainement sous les couleurs du club rhodanien. Il a découvert ses nouveaux coéquipiers au Groupama OL Training Center (GOLTC) où il était la grande attraction.

Malick Fofana et Ernest Nuamah absents à l’entraînement collectif

Cependant, Malick Fofana et Ernest Nuamah n’ont pas encore la possibilité de s’entraîner avec l’attaquant brésilien. Selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, ils se sont entrainés individuellement en marge du collectif. Victime respectivement d’une grosse entorse à la cheville droite, fin octobre, et d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, en avril 2025, l’ailer Belge et l’ailier ghanéen poursuivent leur programme de réathlétisation.

Fofana et Nuamah, la résilience à toute épreuve

Le staff médical de l’OL annonce leur éventuel retour dans près d’un mois. À cinq jours de l’entame de la deuxième partie de la saison, Malick Fofana et Ernest Nuamah ont donné de leurs nouvelles, à travers des messages postés sur les réseaux sociaux. « Tu as déjà vécu ça auparavant », a écrit le premier.

Quant au deuxième, son message est plus long. Il exprime sa résilience, sur un ton de spiritualité, plus de huit mois après sa blessure. « Un homme qui a traversé la tempête ne craindra pas la pluie. Il a vu les moments les plus difficiles, a affronté la bataille la plus dure et reste debout. Chaque revers l’a façonné. Conduis-moi à la ligne de départ. Bientôt », a-t-il posté sur Instagram.

