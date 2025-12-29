Mercato : L’OM en feu, une piste inattendue relancée !

L’OM n’a pas oublié Lazar Samardzic malgré une tentative ratée cet été,. Le milieu offensif serbe serait même proche de quitter l’Atalanta Bergame.

Mercato OM : L’Atalanta ne ferme plus la porte pour Lazar Samardzic

La priorité de l’Olympique de Marseille pour ce mercato d’hiver est connue. Il s’agit de recruter un milieu offensif. Roberto De Zerbi a déjà confirmé ce besoin. Un message 5/5 par ses dirigeants qui s’activent dans ce sens.

Plusieurs pistes sont déjà étuidées, allant de Sofiane Diop (OGC Nice) à Jorge Carrascal (Flamengo). Et une nouvelle piste offensive émerge à Marseille ces dernières heures. La Tribune OM assure que les dirigeants phocéens seraient prêts à revenir à la charge pour Lazar Samardzic.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos dégote deux pépites au Portugal

Lire aussi : Mercato OM : Benatia tente un coup de génie au Portugal

Ce retour de flamme n’est pas anodin. L’international serbe est une cible de longue date de l’OM. Les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient tenté de le recruter par l’été dernier, sans succès. Ils s’étaient heurtés à l’intransigeance de l’Atalanta Bergame. Sauf que la donne est en train de changer.

Attention à la concurrence

La presse italienne indique la DEA serait finalement prête à céder Lazar Samardzic dès cet hiver. L’objectif est d’alléger sa masse salariale et financer l’arrivée de nouvelles recrues. Cette situation pourrait faire les affaires d’un OM en quête d’un nouveau milieu offensif.

🚨L'OM pourrait être de nouveau dans la course pour s’attacher les services de Lazar Samardzić 🇷🇸 selon la formule voulue par l’Atalanta Bergame.#TeamOM #MercatOM | 🗞️ @LaTribuneOM pic.twitter.com/IXcLaYRxey — ActuOlympien (@ActuOlympien) December 29, 2025

Les Olympiens devront cependant affronter une rude concurrence pour Lazar Samardzic. La Lazio Rome et la Fiorentina seraient aussi sur ses traces. Ces deux clubs italiens se seraient même déjà renseignés sur la disponibilité du joueur et son prix. Le Serbe est valorisé à 15 millions d’euros, selon Transfermarkt.

Lire la suite sur l’OM :

Coup de théâtre à l’OM : Darryl Bakola vers l’Italie !

Mercato OM : Une offre XXL tombe pour Neal Maupay !

À voir

ASSE Mercato : Le milieu tant recherché est trouvé

Mercato OM : Une confirmation de Zidane choque Marseille