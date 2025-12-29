Mercato AS Monaco : Accord scellé pour Lamine Camara ?

Le milieu de terrain, Lamine Camara pourrait prendre la direction de l’Angleterre lors du prochain mercato hivernal. L’AS Monaco ouvre la porte au départ de sa pépite.

Mercato AS Monaco : Lamine Camara vers la Premier League ?

Les dirigeants de l’AS Monaco souhaitent se séparer de joueurs à forte valeur marchande lors du prochain mercato hivernal. Maghnes Akliouche figure dans cette catégorie, tout comme Lamine Camara, dont la cote ne cesse de grimper après seulement quelques mois passés sur le Rocher.

Selon TEAMtalk, Sunderland surveille de près le marché français et cible le meneur de jeu sénégalais. De retour en Premier League, le club anglais surprend. Septième après 18 journées. L’arrivée de Lamine Camara pourrait encore apporter de vivacité à l’équipe. Il y a au sein de cette formation une forte communauté francophone, susceptible de faciliter son intégration.

Recruté à l’été 2024 en provenance du FC Metz pour 15 millions d’euros, Camara vaut désormais le double. 30 M€, selon Transfermarkt. Une vente à ce montant représenterait une opération financière intéressante pour l’ASM. Pour l’heure, le joueur de 21 ans est focalisé sur la CAN avec les Lions de la Teranga, mais à son retour, le dossier pourrait rapidement s’accélérer avec une offre concrète de Sunderland.

