Le Brésilien Antony dézingue Manchester United

Son transfert avait coûté 100 millions d’euros à Manchester United, mais Antony Matheus dos Santos n’avait pas apporté la satisfaction espérée à Old Trafford. Finalement cédé au Real Betis Séville, il a fait un retour sur son séjour au club anglais et il ne pense pas que du bien de ses anciens dirigeants.

Antony dévoile l’envers du décor à Manchester United

La vie d’Antony à Manchester United n’était pas celle qu’il voulait. Le joueur estime que le club lui a manqué de respect, voire même plus. Dans une interview à Sport, il a déclaré :

« Je ne cherche pas à susciter la polémique, je ne suis pas quelqu’un qui pointe du doigt les gens. En vrai, je ne citerai aucun nom de personne dans cette interview, seulement je pense qu’on m’a manqué de respect à Manchester, même un peu d’impolitesse. Ils ne m’ont même pas salué. »

Mais de nouveau dans le coup depuis qu’il a rejoint le Betis, d’abord en prêt puis dans le cadre d’un transfert définitif, à 22 millions d’euros, sa carrière redécolle enfin. L’ailier droit a marqué 1 but en 3 matchs depuis le début de la saison. Dans les plans de son actuel entraîneur Manuel Pellegrini, il semble rassuré sur son avenir puisqu’il affirme être là où il devait et voulait être.