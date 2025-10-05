Le Brésilien Antony dézingue Manchester United

Son transfert avait coûté 100 millions d’euros à Manchester United, mais Antony Matheus dos Santos n’avait pas apporté la satisfaction espérée à Old Trafford. Finalement cédé au Real Betis Séville, il a fait un retour sur son séjour au club anglais et il ne pense pas que du bien de ses anciens dirigeants.
Antony dévoile l’envers du décor à Manchester United
La vie d’Antony à Manchester United n’était pas celle qu’il voulait. Le joueur estime que le club lui a manqué de respect, voire même plus. Dans une interview à Sport, il a déclaré :
« Je ne cherche pas à susciter la polémique, je ne suis pas quelqu’un qui pointe du doigt les gens. En vrai, je ne citerai aucun nom de personne dans cette interview, seulement je pense qu’on m’a manqué de respect à Manchester, même un peu d’impolitesse. Ils ne m’ont même pas salué. »
Mais de nouveau dans le coup depuis qu’il a rejoint le Betis, d’abord en prêt puis dans le cadre d’un transfert définitif, à 22 millions d’euros, sa carrière redécolle enfin. L’ailier droit a marqué 1 but en 3 matchs depuis le début de la saison. Dans les plans de son actuel entraîneur Manuel Pellegrini, il semble rassuré sur son avenir puisqu’il affirme être là où il devait et voulait être.
« Je n’y accorde plus d’importance (à ce qui s’est passé à Manchester United, ndlr) parce que je suis là où je voulais être, au Betis. Je suis à Séville et c’est la chose qui m’importe le plus. Je reconnais ma part de responsabilité, mais je crois que les choses extra-sportives ont affecté mes performances. Je connais mes qualités, j’insiste sur le fait que j’assume ma responsabilité dans ce parcours, dans le fait de ne pas avoir joué plus souvent, mais j’essaie toujours de voir les choses positivement et ce processus, ce temps passé à Manchester United, était nécessaire pour me retrouver. »