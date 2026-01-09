Mercato PSG : Incroyable annonce pour Lucas Beraldo !

Susceptible de quitter les rangs du PSG, Lucas Beraldo pourrait être l’une des surprises du prochain mercato estival. Le Real Madrid songerait notamment au défenseur central du club de la capitale française.

Mercato : Lucas Beraldo à la peine au PSG

D’après les renseignements obtenus par le site espagnol Planeta Real Madrid, Lucas Beraldo figure dans le viseur du Real Madrid. Une piste pour le moins inattendue, tant le défenseur central de 22 ans joue peu sous les ordres de Luis Enrique, barré par la concurrence de Willian Pacho, Ilya Zabarnyi et Marquinhos.

Arrivé à Paris avec l’étiquette d’un jeune joueur à fort potentiel, l’ancien joueur de Sao Paulo peine à se faire une place dans la rotation cette saison. Son temps de jeu limité interroge sur la suite de son aventure parisienne, et plusieurs pistes plus modestes ont déjà été évoquées pour lui, comme le FC Nantes, Fenerbahçe ou même un retour au Brésil.

À voir

INFO Mercato : Galatasaray vise un coup étonnant au PSG !

Lisez aussi : PSG Mercato : Lucas Beraldo s’en va, Tomas Araujo arrive !

Mais Lucas Beraldo pourrait créer la surprise en rejoignant le Real Madrid. Le club espagnol se prépare à un chantier important en défense. Les départs quasi actés de David Alaba et d’Antonio Rüdiger en fin de contrat vont obliger les Merengues à renouveler en profondeur leur secteur défensif.

Dans cette optique, Florentino Pérez et les siens ciblent d’abord un défenseur confirmé, avec des noms prestigieux sur la liste : Ibrahim Konaté ou encore Marc Guehi, même si ces dossiers s’annoncent complexes et coûteux. D’où la piste menant au numéro 4 du PSG.

Le Real Madrid croit au potentiel de Beraldo

En plus d’un gros renfort, le club aimerait tenter un pari sur un jeune joueur à fort potentiel. Et c’est dans ce cadre que le profil de Lucas Beraldo aurait été identifié. L’opération serait d’autant plus tentante que le PSG ne réclamerait pas plus de 25 millions d’euros pour laisser partir son défenseur, soit à peine plus que l’investissement réalisé pour le recruter il y a deux ans.

À voir

Colère à l’OM : Matt O’Riley fait son mea culpa !

Lisez aussi : Coup de théâtre au PSG : Lucas Beraldo en route pour Chelsea ?

À ce tarif, le Real Madrid serait très tenté de tenter le coup. Pour Beraldo, une telle opportunité serait évidemment difficile à refuser. Reste à savoir si cet intérêt surprenant se concrétisera. En Espagne, on évoque plutôt un mouvement pour l’été prochain que pour cet hiver. Pour rappel, le natif de Sao Paulo est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028.

Lire la suite sur Lucas Beraldo

PSG : Luis Enrique se moque de Lucas Beraldo après Nantes !

Mercato PSG : Destination surprise pour Lucas Beraldo !

À voir

OL : Endrick annoncé contre le LOSC en coupe de France

PSG : Le verdict tombe pour Lucas Beraldo