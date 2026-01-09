OL : Endrick annoncé contre le LOSC en coupe de France

Non qualifié pour le match de l’OL contre l’AS Monaco, dimanche dernier, Endrick jouera son premier match face au LOSC. Sera-t-il titulaire ou remplaçant à Lille ?

OL : Endrick prêt pour affronter le LOSC dimanche

Recrue hivernale de l’OL, Endrick n’avait pu être qualifié à temps pour disputer la 17e journée de Ligue 1. Il avait ainsi manqué le match contre l’AS Monaco. Lyon s’était imposé (1-3), dans la Principauté au stade Louis-II. Une semaine plus tard, l’attaquant prêté par le Real Madrid disputera son premier match avec Lyon face au LOSC, en 16e de finale de la coupe de France. Paulo Fonseca l’a confirmé en conférence de presse d’avant-match, ce vendredi.

« Je ne pense pas qu’Endrick puisse jouer 90 minutes, mais il jouera quelques minutes. Je ne peux pas vous dire s’il commencera ou non, mais il devrait jouer », a-t-il annoncé. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a assuré ensuite que l’attaquant de 19 ans est affûté après une semaine d’entraînement dans le groupe des Gones : « Physiquement, il est en forme et il a participé à tous les entraînements ».

Le Brésilien a besoin d’une période d’adaptation

L’international Brésilien n’a presque pas joué avec le Real Madrid cette saison. Il a fait une brève apparition en Liga (11 minutes) et une autre en Ligue des champions (11 minutes) et a disputé un match en coupe du Roi (77 minutes). Par conséquent, il doit retrouver un meilleur niveau physique. Et ecla se fera progressivement. Endrick doit aussi mieux s’intégrer dans le collectif lyonnais et trouver des connexions avec ses nouveaux coéquipiers.

« Nous devons comprendre qu’il a besoin d’une période d’adaptation. Il a besoin de connaître la façon de jouer de l’équipe, les autres joueurs, les intentions de l’équipe. Mais il a commencé à le faire […] », a souligné Paulo Fonseca.

