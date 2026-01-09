FC Nantes : Pluie de bonnes nouvelles avant l’OGC Nice !

Les voyants sont au vert pour le FC Nantes avant le choc face à l’OGC Nice en Coupe de France. Le technicien du FCN, Ahmed Kantari pourra compter sur tous ses guerriers.

FC Nantes : Le point sur le groupe du FCN avant l’OGC Nice

Ahmed Kantari est en mission commando au FC Nantes. Et tout se passe bien pour le moment. Le coach nantais a remporté deux victoires, une en Coupe de France et une autre en Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille. Ce qui montre que les Jaunes et verts retrouvent leur forme pour assurer le maintien lors de cette seconde partie de la saison. Après Marseille, une autre rencontre de taille approche.

Le FC Nantes attend de pied ferme l’OGC Nice ce dimanche 11 janvier en seizièmes de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Ahmed Kantari devra toutefois composer sans Fabien Centonze. Sorti touché à Marseille, le latéral droit, auteur du premier but contre l’OM et en grande forme avec trois réalisations sur ses trois derniers matches, avait ressenti une gêne aux ischio-jambiers en fin de première période. Un signal d’alerte pris très au sérieux par le staff nantais.

Centonze n’a pas participé à la séance d’entraînement ce vendredi et est d’ores et déjà forfait pour ce choc contre les Aiglons. Chidozie Awaziem et Mostafa Mohamed sont entrain de disputer la Coupe d’Afrique des Nations. Outres ces trois joueurs, tous les autres cadres seront présents.

