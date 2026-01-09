Mercato PSG : Marquinhos remplacé par le meilleur au monde !

Marquinhos tend allègrement vers la fin de son aventure avec le PSG. Conscients de la situation, les dirigeants parisiens ont anticipé avec le recrutement d’un défenseur central considéré comme l’un des meilleurs au monde.

Mercato : Willian Pacho, le très gros coup au PSG

Willian Pacho, défenseur de 24 ans de l’Équateur, s’est imposé au Paris Saint-Germain depuis son arrivée durant l’été 2024 en provenance de l’Eintracht Francfort. Ce qui a mené L’Équipe à lancer la réflexion d’une place de « meilleur dans l’histoire du PSG ». Ricardo, défenseur parisien de 1991 à 1995 (155 matchs joués) a été invité à donner son avis.

Lisez aussi : PSG-OM : Marquinhos allume Marseille avant le choc !

« Il est vraiment très, très fort. Sur le plan physique, il est très impressionnant. Dans sa compréhension du jeu défensif, il est exceptionnel. Au niveau du placement, il a progressé. On sent l’apport de Luis Enrique dans ce domaine. On le sent plus à l’aise dans les sorties du ballon, il a trouvé le bon tempo. Ce qui m’impressionne, c’est sa faculté à être constant. Je l’ai trouvé vraiment très fort, en quarts, demie et finale (de Ligue des champions l’an dernier) et il donne l’impression d’être dans cette continuité. Cette constance, c’est quelque chose de rare », explique Ricardo.

À voir

Mercato OL : Une fenêtre s’ouvre pour Satriano en Espagne

Il y a eu de grands défenseurs au PSG. Thiago Silva, Marquinhos. Avec des qualités sans doute différentes de Pacho. Mais, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort fait partie de ce débat. « On va voir, il n’a que 24 ans. Mais s’il garde ce niveau-là, il sera l’un des meilleurs ou le meilleur au monde », ajoute l’ancien international brésilien.

Lisez aussi : Marquinhos : la grosse info avant PSG-Auxerre et Barcelone

En effet, Pacho s’est vite distingué en étant un « roc » en défense. Costaud dans les duels, plutôt rapide et toujours calme, il est un cauchemar pour les attaquants. Il a en plus été bien poussé par le coach Luis Enrique et l’expérimenté Marquinhos (31 ans) afin de peaufiner son placement et sa relance. Sans être un « créateur », le natif de Quinindé assure une certaine confiance.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Willian Pacho répond en personne au Real Madrid

À voir

FC Nantes : Pluie de bonnes nouvelles avant l’OGC Nice !

PSG – Man City : Willian Pacho prévient déjà Erling Haaland !

PSG : Willian Pacho, la belle surprise du mercato