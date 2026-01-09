Mercato OL : Une fenêtre s’ouvre pour Satriano en Espagne

L’arrivée d’Endrick à l’OL pousse Martin Satriano vers la porte de sortie. Il pourrait rebondir en Espagne où son profil intéresse un club de la Liga.

Mercato OL : Martin Satriano intéresse le Real Oviedo

L’OL a recruté Endrick pour être l’avant-centre numéro 1 du club. L’international brésilien (14 sélections) et le Real Madrid, son club d’origine, ont obtenu de Paulo Fonseca des garanties sur son temps de jeu. Sachant que l’attaquant madrilène va reléguer Martin Satriano (24 ans) sur le banc à Lyon, Real Oviedo s’est positionné pour récupérer ce dernier, cet hiver.

Dernier de la Liga à la mi-saison, le club promu cherche un buteur pour se relancer en 2026 et tenter de se maintenir dans l’élite espagnole. «Le Real Oviedo est à la recherche d’un nouvel attaquant pour renforcer son jeu offensif », a confirmé l’entraîneur Guillermo Almada auprès du média El Requexón.

Quant à La Voz de Asturias, il assure que la Direction d’Oviedo est venue aux nouvelles sur la situation contractuelle de Martin Satriano à l’Olympique Lyonnais.

L’attaquant Uruguayen a déçu les attentes de Fonseca

L’international Uruguayen (1 sélection) a rejoint le club rhodanien l’été dernier, sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 1 M€. Son contrat d’une saison est assorti d’une option d’achat de 5 M€, à laquelle pourront s’ajouter 1 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future.

Mais Martin Satriano a déçu les attentes de Paulo Fonseca pendant la première moitié de la saison. Il a marqué seulement 3 buts en 18 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Si le Real Oviedo fait une offre intéressante, l’OL, en quête de liquidités, ne le retiendra pas. Notons que l’attaquant prêté à l’OL est valorisé à 6 M€.

