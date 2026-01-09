Mercato ASSE : La piste Nzingoula refermée par Gary O’Neil ?

L’ASSE a l’intention de récupérer Rabby Nzingoula, qui n’a pas assez de temps de jeu au RC Strasbourg, pour se renforcer au milieu. Mais la piste pourrait s’éteindre à la suite du départ de Liam Rosenior.

Mercato : Rabby Nzingoula sollicité par l’ASSE

La rumeur du mercato hivernal envoie Rabby Nzingoula parmi les joueurs pistés par l’ASSE pour prendre la place de Pierre Ekwah dans l’entrejeu de l’équipe d’Eirik Horneland. Selon Peuple-Vert, le milieu de terrain du RC Strasbourg est sollicité par la Direction stéphanoise, sous la forme d’un prêt, jusqu’à la fin de la saison.

Lire aussi : Mercato ASSE : Un ancien milieu du RC Lens sondé

À voir

FC Nantes : Pluie de bonnes nouvelles avant l’OGC Nice !

Le Franco-Congolais n’a joué que 4 bouts de matchs en Ligue 1 sous les ordres de Liam Rosenior, soit 49 minutes cumulées. Il n’est évidemment pas dans les premiers choix du coach du Racing Club. Mais la donne a changé. Le technicien britannique a quitté le club alsacien. Il est nommé sur le banc de Chelsea FC en Premier League et remplacé par Gary O’Neil au RCSA.

Nzingoula relancé par Gary O’Neil à Strasbourg ?

Avec ce changement à la tête de l’encadrement technique de Strasbourg, il est possible que le nouvel entraîneur redistribue les cartes. Si c’est le cas, Rabby Nzingoula pourrait retrouver du temps de jeu en Ligue 1. Par conséquent, la tentation de vouloir se relancer en Ligue 2, où l’AS Saint-Etienne lui fait les yeux doux, pourrait s’évanouir.

Il faut noter que le milieu de terrain de 20 ans a disputé les deux derniers matchs de Strasbourg en UEFA Conference League, face à Aberdeen FC (1-0) et Breidablik (3-1). Il peut donc rebondir si Gary O’Neil lui donne sa chance. L’ASSE devrait scruter les trois prochains matchs des Alsaciens dans ce mois de janvier, pour être situé sur le sort réservé à Rabby Nzingoula, avant la fermeture du mercato.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : KSV prépare une surprise au milieu

ASSE Mercato : Du nouveau pour le gardien de but recherché

À voir

Mercato PSG : Marquinhos remplacé par le meilleur au monde !

Mercato ASSE : Un renfort de taille rejoint Saint-Etienne