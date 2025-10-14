Mercato OM : Un géant de Liga traque un crack à Marseille !

L’OM pourrait subir un sale coup d’un club de Liga lors du prochain mercato hivernal. Une pépite du club phocéen est pistée en Espagne.

Mercato OM : Un cador de Liga fonce sur Mason Greenwood

L’OM est en danger pour son prolifique attaquant Mason Greenwood. L’ancien crack de Manchester United brille encore cette saison en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Trois buts, quatre passes décisives, neuf matchs seulement. L’Anglais est devenu en quelques semaines une pièce centrale du projet marseillais. Mais son éclat attire déjà les convoitises.

Lire aussi : OM : Igor Paixao impliqué d’un chambrage XXL sur la toile

Selon Sport Mediaset, l’Atlético Madrid le suit de très près. Le club espagnol verrait en lui un renfort idéal pour son attaque. Et cet hiver, les Colchoneros pourraient passer à l’action. Une offre d’environ 75 millions d’euros est évoquée. Rien n’est encore fait, mais à ce prix, la tentation serait forte. Du côté de Marseille, on ne se précipite pas pour prendre une mauvaise décision. Le départ de l’Anglais pourrait chambouler les plans de Roberto De Zerbi.

À voir

Mercato FC Nantes : Luis Castro a trouvé son joker !

Lire aussi : OM : De Zerbi peut souffler avec deux renforts imminents !

L’Olympique de Marseille vise le sacre en Ligue 1 et veut faire un bon parcours en Ligue des Champions cette saison. Pour y parvenir, le coach marseillais a besoin de tous ses hommes forts. La probabilité est donc très faible que les dirigeants marseillais ouvrent la porte au départ de ce buteur.