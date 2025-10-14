Mercato FC Nantes : Luis Castro a trouvé son joker !

Les dirigeants du FC Nantes négocient l’arrivée d’un joker. Tout pourrait se conclure dans les prochains jours.

Mercato FC Nantes : Luis Castro lorgne Kurzawa !

La direction du FC Nantes cherche un latéral gauche. Depuis quelques semaines, le club pensait à Ulisses Garcia, mais l’OM a décidé de le garder. Les dirigeants canaris se tournent donc vers une autre piste : Layvin Kurzawa, libre depuis son départ de Boavista.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita attend le jackpot !

Luis Castro, l’entraîneur nantais, met la pression à ses dirigeants pour renforcer l’effectif. Il n’est pas pleinement satisfait du mercato d’été et espère un ou deux renforts avant le mercato hivernal. Le club peut encore recruter un joueur libre ou évoluant déjà en France. Sa priorité est d’apporter un élément solide sur le flanc gauche. Nicolas Cozza n’arrive pas occuper correctement ce poste. Le coach nantais est alors obligé de s’appuyer sur Louis Leroux.

À voir

Stade Brestois, FC Metz, Toulouse FC : trois dynamiques qui redessinent le visage de la Ligue 1

Lire aussi : FC Nantes : Double bonne nouvelle pour Luis Castro !

Kurzawa, ancien de Monaco et du PSG, séduit par son expérience et son coût réduit. Selon les indiscrétions, les dirigeants nantais ont déjà pris contact. Mais le joueur n’a pas encore donné le feu vert pour poser ses valises à Nantes. Un autre profil circule également. Il s’agit de Jordan Amavi. Lui aussi sans club, passé par Marseille et Brest, il représente une option crédible. La décision du FCN pourrait tomber vite. L’urgence est réelle : après sept journées, le FCN pointe à la 15e place. Luis Castro attend du sang neuf pour redresser la barre.