Mercato OL : Une signature surprenante prévue pour l’hiver !

Malgré la solidité de ses gardiens de but, l’OL prépare une surprise inattendue avant l’hiver. Un portier de Premier League pourrait bien débarquer dans le groupe de Paulo Fonseca. Explications.

Mercato OL : Un gardien de but français ciblé pour l’hiver

Après avoir recruté le latéral droit néerlandais Hans Hateboer comme joker en provenance du Stade Rennais, l’OL prépare une autre surprise sur le marché des transferts. Alors que Dominik Greif enchaîne les prestations convaincantes et que Rémy Descamps s’impose comme un remplaçant fiable, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais pourraient attirer un nouveau portier dans les mois à venir.

🚨🆕 #LeedsUnited 🇫🇷

Celtic are pushing for Illan Meslier!



▪️The French keeper is Leeds’ 3rd choice and could leave for a symbolic fee in January.



👀Besides Celtic, Lyon, Nice, Sevilla, Betis, Torino, Anderlecht, Club Brugge and AZ Alkmaar are also interested. pic.twitter.com/YPKaj2lPFr — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 17, 2025

Selon les informations d’Ekrem konur, l’OL serait fortement intéressé par un crack français évoluant actuellement en Premier League. Un choix qui interroge les observateurs, mais qui confirme la volonté des Gones d’anticiper tous les scénarios possibles. En effet, l’OL serait positionné officiellement sur Illan Meslier en vue du prochain mercato hivernal.

Âgé de 25 ans, le portier formé à Lorient est sur le départ à Leeds United, où il est devenu numéro 3 dans la hiérarchie derrière le Gallois Karl Darlow et l’ancien lyonnais Lucas Perri. Voir l’OL s’intéresser à un gardien, alors que Greif et Descamps affichent un haut niveau de performance, surprend plus d’un observateur. Le club rhodanien semblait pourtant bien armé sur cette ligne.

Mais Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca auraient leurs raisons. Peut-être souhaitent-ils sécuriser la succession à long terme ou simplement profiter d’une opportunité de marché intéressante. Toutefois, les médias britanniques assurent que Meslier se rapprocherait finalement d’un transfert au Celtic Glasgow. Le club écossais tiendrait la corde et pourrait conclure rapidement la signature d’Illan Meslier.