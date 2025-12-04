LOSC-OM : Un terrible bilan ressort et glace Marseille !

L’OM se déplace ce vendredi à Lille avec la ferme intention de revenir avec les trois points. Mais une terrible statistique de Roberto De Zerbi face au LOSC émerge.

OM : Roberto De Zerbi n’a jamais vaincu le LOSC en Championnat

L’Olympique de Marseille joue gros en ce mois de décembre. L’actuel troisième de Ligue 1 devra bien négocier ses prochains matchs afin de terminer l’année en beauté. Et cela débute un déplacement périlleux ce vendredi soir à Lille. Ce match d’ouverture de la 15e journée est l’occasion pour Roberto de Zerbi de mettre fin à une série noire.

La dernière victoire de l’OM contre le LOSC remonte au 10 septembre 2022. Les Olympiens l’avaient emporté 1-0. Depuis cette date, quatre entraîneurs se sont succédé à Marseille. Marcelino, Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset, et désormais De Zerbi. Tous n’ont pas réussi à prendre les trois points face aux Dogues.

Lille OSC reste donc la seule équipe que De Zerbi n’a pas encore réussi à battre en Ligue 1. Cette statistique inquiète de nombreux supporters marseillais. Surtout que l’OM est souvent passé à côté de la victoire face au LOSC. Le 4 mai dernier, par exemple, le match au stade Pierre-Mauroy s’était soldé par un nul frustrant (1-1).

L'OM n'a pas gagné depuis 6 matchs face à Lille :



❌️ LOSC 2-1 OM

🤝 OM 0-0 LOSC

❌️ LOSC 3-1 OM

🤝 OM 1-1 LOSC

🤝 OM 1-1 LOSC

🤝 LOSC 1-1 OM pic.twitter.com/pf9xARu6wC — Massilia Zone (@MassiliaZone) December 3, 2025

Eviter que cette série noire ne continue

Roberto De Zerbi et ses troupes sont attendus au tournant pour cette nouvelle confrontation. Ils devront tout faire pour enfin briser cette malédiction lilloise. Car l’issue de ce choc LOSC-OM sera décisive pour la course au podium de Ligue 1. Trois points séparent les deux équipes au classement. Le match de ce vendredi promet ainsi d’être intense.

