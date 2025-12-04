RC Lens : Machado sur le départ, pluie de forfaits avant le FC Nantes

Le tacticien du RC Lens, Pierre Sage a fait le point sur son groupe qui va affronter le FC Nantes en Ligue 1. Plusieurs cadres sont forfaits.

RC Lens : Pierre Sage déplore plusieurs absences

Le RC Lens arrive à Nantes samedi pour la 15e journée de Ligue 1. Un voyage un peu compliqué, sans plusieurs cadres. Jonathan Gradit est out. Opéré dès vendredi soir d’une fracture tibia-péroné, il est revenu chez lui pour commencer sa convalescence.

Autre casse-tête : le milieu. Pour la toute première fois cette saison, Adrien Thomasson manque à l’appel. Suspendu pour accumulation de cinq jaunes, il laisse un vrai vide, lui qui formait un duo chaud avec Mamadou Sangaré. Thomasson, capitaine, un but, cinq passes, n’avait presque jamais quitté le terrain cette saison, sauf à Monaco, à la 84e minute.

Et ce n’est pas tout. Morgan Guilavogui, expulsé contre le RC Strasbourg, purge un deuxième match de suspension. Jhoanner Chavez, blessé à une cuisse, n’était pas là non plus ce jeudi matin. Forfait confirmé. Il y a un autre absent : Deiver Machado. Le Colombien, arrivé en 2021, a perdu sa place depuis son retour de blessure. Matthieu Udol, plus tranchant, s’est installé au poste de piston gauche. Machado file vers le FC Nantes, comme joker. Il ne jouera pas ce week-end. Ni pour le RC Lens ni pour le FC Nantes.

