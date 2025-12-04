PSG: Désiré Doué fait une annonce fracassante sur son retour

Blessé en octobre passé à Lorient et indisponible depuis lors, Désiré Doué se rapproche de plus en plus d’un retour à la compétition. Après l’entraînement de ce jeudi, le milieu offensif du PSG, a fait une annonce forte dans ce sens.

PSG : « Je me sens bien, je me sens très bien », assure Désiré Doué

Blessé en septembre puis le 1er novembre, Désiré Doué a repris l’entraînement avec le Paris Saint-Germain. L’ancien milieu offensif du Stade Rennais rassure toutefois sur son état de santé, évoque les objectifs du club et se projette sur la Coupe du Monde 2026. Pas épargné par les pépins physiques depuis le début de saison, l’international français de 20 ans a peut-être payé la campagne 2024-2025 à rallonge du Paris SG.

Absent des terrains depuis plusieurs semaines à cause d’une grosse blessure, le natif d’Angers sera bientôt de retour à la compétition. D’après un communiqué médical du club de la capitale, Doué est « en phase de reprise », signe encourageant pour le staff parisien qui espère pouvoir le réintégrer rapidement dans le groupe.

Auréolé de sa victoire et tout juste rentré de la soirée du Golden Boy organisée en début de semaine en Italie, Désiré Doué s’est confié aux médias après l’entraînement collectif du PSG à deux jours de la réception du Stade Rennais au Parc des Princes lors de la 15e journée de Ligue 1.

« Je me sens bien, je me sens très bien. J’ai bien travaillé avec le staff médical, je n’ai pas de douleurs aujourd’hui donc je suis très content. J’ai suivi le processus médical, j’ai fait les soins que je devais faire. Tout s’est bien passé et tant mieux, j’espère revenir très vite dans les meilleures conditions », a déclaré le protégé de Luis Enrique.