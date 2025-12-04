Nice-ASSE : Horneland se réjouit étonnamment du tirage !

Réagissant au tirage au sort de la coupe de France, l’entraîneur de l’ASSE se réjouit incroyablement d’être tombé sur l’OGC Nice. Il s’en explique.

Nice en CdF : Le coach de l’ASSE « très heureux de ce tirage »

L’ASSE a hérité de l’OGC Nice lors du tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France. Le fait d’affronter une équipe de Ligue 1, à ce stade de la compétition, est évidemment un tirage difficile pour les Verts ! Surtout que des clubs de Ligue1 et de Ligue 2 sont tombés sur des équipes amateures.

Le PSG et l’OL par exemple joueront Fontenay-le-Comte (National 3) et Saint-Cyr-Collonges (Régional 1). Quant au Montpellier HSC et l’ES Troyes, ils sont tombés respectivement sur Canet-en-Roussillon (National 3) et Marcq-en-Baroeul (Régional 1).

Horneland : « Je souhaitais tomber sur une équipe de Ligue 1 »

Pourtant, le coach de l’AS Saint-Etienne se dit « très heureux de ce tirage ». Il l’a confié en conférence de presse avant le déplacement de son équipe à Dunkerque, samedi, en Ligue 2. « Je souhaitais tomber sur une équipe de Ligue 1 pour voir où nous en sommes, nous tester et jauger notre développement, car je pense que mon groupe n’a pas encore montré le meilleur de lui-même », a -t-il justifié.

Eirik Horneland reconnaît toutefois que « l’OGC Nice reste une équipe européenne et un gros morceau du championnat français ». Mais il rappelle que les Aiglons sont en difficulté en ce moment. Ils sont 10es du championnat et derniers sur 36 équipes en Ligue Europa (5 défaites en 5 matchs).

Un air de revanche !

La deuxième explication de l’entraîneur de l’ASSE est « qu’il y a aussi une certaine revanche à prendre par rapport au dernier déplacement à Nice ». Les Verts avaient été humiliés (8-0) à l’Allianz Riviera, en Ligue 1, en septembre 2024. Ces retrouvailles entre Stéphanois et Niçois en coupe de France s’annonce donc sur fond de revanche.

