Mercato OM : De Zerbi bloque un gros départ à Marseille !

Solide dans l’entrejeu de l’OM, Pierre-Emile Hojbjerg est annoncé avec insistance vers un transfert à la Juventus. Roberto De Zerbi est contre ce départ.

Les supporters de l’Olympique de Marseille peuvent souffler. Le milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg ne devrait pas quitter le navire olympien en plein milieu de saison. L’international danois est arrivé à l’OM en juillet 2024. Et il s’est vite imposé comme l’un des leaders incontestés du vestiaire.

Sa présence dans l’entrejeu marseillais est essentielle. Ses 18 rencontres disputées cette saison le prouvent très bien. De telles performances ont attiré l’attention de la Juventus, férue de joueurs expérimentés. Une offre de 20 millions d’euros serait en cours de préparation pour tenter de le déloger de l’OM.

L’idée d’un départ de Pierre-Emile Hojbjerg en Italie a alors commencé se propager. Mais l’entraîneur de l’OM a coupé court. Roberto De Zerbi a été catégorique : son vice-capitaine ne devrait pas bouger lors du mercato de janvier.

Il ne partira pas

« Hojbjerg est le vice-capitaine, c’est le joueur avec le plus de personnalité et de charisme. Je ne pense pas qu’il va partir », a-t-il répondu à Sport Italia. Cette mise au point a le mérite d’être claire. De Zerbi et la direction de l’OM n’ont nullement l’intention de brader leur milieu de terrain cet hiver.

Pierre-Emile Hojbjerg reste un pilier à l’Olympique de Marseille. Il est indispensable pour la deuxième partie de l’exercice en cours. Le verrou de Roberto De Zerbi est donc posé.

