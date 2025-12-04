Mercato Barça: Le PSG passe à l’offensive pour recruter Gavi

Désireux d’attirer un nouvel artiste au milieu de terrain, le PSG a décidé d’accélérer sur la piste menant à Gavi. Le club parisien pourrait bien profiter de sa situation délicate en Catalogne pour tenter sa chance.

Mercato PSG : Luis Enrique pousse Al-Khelaïfi à l’offensive pour Gavi

Alors que Pedri est considéré comme l’âme de l’équipe et le seul joueur totalement intouchable dans cette phase de construction, l’avenir de son ami Gavi est de plus en plus incertain, à en croire le média E-Noticies. L’explosion fulgurante du joueur de 21 ans a été brutalement ralentie par des blessures récurrentes, survenues à un moment critique de sa carrière.

Ces pépins physiques lui ont fait perdre son statut de titulaire indiscutable, obligeant le Barça à reconsidérer son rôle. Le dilemme est clair : conserver un talent immense, dont les performances sont tributaires de sa condition physique, ou le vendre pour générer une source de revenus substantielle, permettant ainsi d’attirer des renforts de qualité à d’autres postes clés.

Une décision lourde de conséquences sportives et financières doit être prise dans les prochains mois. Surtout que Luis Enrique pousserait le Paris Saint-Germain à l’offensive pour le recruter en 2026. Si Diego Simeone et l’Atlético Madrid le suivent de près depuis des mois, la menace la plus sérieuse pour Gavi viendrait du PSG, où son ancien sélectionneur Luis Enrique serait en première ligne pour le récupérer. D’ailleurs, le Champion de France et d’Europe en titre serait en train de préparer une offre pour les mois à venir.

Accord proche entre le PSG et le Barça pour Gavi ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, Gavi pourrait aller poursuivre sa carrière loin de Barcelone dès l’été prochain. Convaincu que le jeune international espagnol possède toutes les qualités requises pour s’imposer comme un élément essentiel de son projet, Luis Enrique fait pression sur sa direction pour qu’elle formule rapidement une importante proposition à Joan Lapaorta, le président barcelonais, qui attend au moins 80 millions d’euros pour laisser partir son numéro 6.

Un montant conséquent, mais le Paris SG serait prêt à s’aligner sur cette exigence pour recruter Gavi. À l’instar d’Ousmane Dembélé, les pensionnaires du Parc des Princes pensent pouvoir remettre en scelle Gavi et le ramener à son meilleur niveau dans un futur proche.

En intervenant maintenant, le PSG espère réaliser un coup majeur et s’assurer les services d’un talent de classe mondiale pour l’avenir. Le PSG veut un milieu capable, à terme, de bousculer la hiérarchie actuelle. Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz ne bénéficieraient alors plus du même confort. L’été s’annonce électrique. Et le dossier Gavi promet déjà des étincelles. Affaire à suivre…

