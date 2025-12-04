Mercato : L’OM est sans pitié, Benjamin Pavard en danger !

Benjamin Pavard traverse une période délicate à l’OM qui soulève des doutes sur son avenir. Son retour à l’Inter Milan prend désormais de l’ampleur en interne.

Mercato OM : Benjamin Pavard se rapproche de la sortie

Benjamin Pavard a rejoint l’OM dans les ultimes heures du mercato d’été. Les dirigeants marseillais et leurs homologues de l’Inter Milan se sont entendus pour un prêt d’an. Une option d’achat de 15 millions d’euros a été incluse dans son contrat.

Ce type de transaction représentait bien sûr un très coup pour Marseille. Surtout que Roberto De Zerbi souhaitait impérativement renforcer son secteur défensif en début de saison. Les débuts de Benjamin Pavard ont été prometteurs, enchainant de solides prestations aux côtés de Nayef Aguerd et Emerson Palmieri. Mais la suite est plus contrastée.

L’ancien défenseur du Bayern Munich a en effet été l’auteur d’erreurs qui ont couté très à l’OM. Notamment la défaite face au Sporting Portugal (2-1) en Ligue des champions et celle contre Lens (2-1) en Championnat. Ces bourdes avaient même poussé le joueur de 20 ans à présenter des excuses publiques. Face à cette situation, le staff et le vestiaire marseillais font bloc derrière lui.

Peu de chances de lever son option d’achat

Timothy Weah a une nouvelle pris la défense de son coéquipiers ce jeudi en conférence de presse. Mais pour le média italien TMW, le constat est clair : l’état de forme de Benjamin Pavard rend improbable la levée de son option d’achat par l’OM. Surtout que la direction marseillaise a la réputation d’être impitoyable lorsque les performances ne sont pas au niveau.

Les attaquants Luis Suarez et Elye Wahi, qui ont quitté l’OM six mois seulement après leur arrivée, peuvent en témoigner. Vous l’aurez donc compris. Benjamin Pavard devrait quitter l’Olympique de Marseille au terme de la saison, à moins de vite relever la pente.

