Deux défaites de suite en Ligue des Champions à Lisbonne, face au Sporting, puis à Lens en Ligue 1 (2-1) et pourtant, à l’Olympique de Marseille, on refuse de parler de crise.

L’Olympique de Marseille a chuté à la troisième place du championnat Ligue 1 après sa défaite face au RC Lens, qui lui fait ainsi perdre sa place de leader. Mais le club mise sur la sérénité de son coach Roberto De Zerbi et de Mehdi Benatia.

Pour De Zerbi, l’OM finit la semaine sans points, mais avec du jeu

Face à la presse, le technicien italien de l’OM a tenu à rappeler le fond de jeu de son équipe :

« Souvent les résultats conditionnent l’analyse qu’on peut faire d’un match. Mais moi, je suis satisfait de ce qu’a proposé mon équipe. «

De Zerbi a salué l’intensité mise par ses joueurs dans le jeu malgré un but contre son camp de Pavard :

“Quand on encaisse deux buts, avec un csc de Benjamin Pavard, contre une équipe aussi physique, nous devons rester objectifs sur notre analyse et rester tranquilles. Si on joue comme durant la première période à Lisbonne, nous ferons une grande saison. Encore plus que je ne l’imaginais. »

Benatia : “Les 20 plus belles minutes de l’OM depuis que je suis au club”

Présent en zone mixte pour calmer les tensions naissantes autour de cette défaite, Mehdi Benatia a souligné les progrès visibles réalisés par l’équipe :

« Il faut regarder le contenu. […] Le sentiment est quand même différent. Les 20 premières minutes, ce sont peut-être les 20 plus belles minutes avec le ballon qu’on ait faites, en tout cas depuis que je suis au club », insiste le dirigeant.

Pour lui, l’OM doit s’appuyer sur ce type de séquences positives de jeu pour continuer à progresser :

« J’ai félicité le coach pour ça. En tout cas je suis très content du visage qu’on a montré, de la performance. Dans le jeu, c’était vraiment bien. »

OM : une défaite sans panique

Malgré la frustration du résultat nul, l’état d’esprit des joueurs et dirigeants de l’OM reste exemplaire.

« Bien sûr qu’il y a encore des choses à améliorer, je ne dis pas que c’est parfait. […] c’est sur ce genre de matchs que tu apprends beaucoup », ajoute le responsable sportif avant terminer en disant « Il y avait la place aujourd’hui de sortir avec beaucoup mieux que cette défaite. »

L’OM préfère donc parler de construction plutôt que de crise liée au résultat.

Prochain défi : OM – Angers au Vélodrome

Mercredi prochain, le stade Vélodrome accueillera l’affiche OM – Angers. Les joueurs vont tenter de rebondir immédiatement.

À voir

Mercato : Le PSG prépare bien un coup au FC Nantes cet hiver

L’équipe phocéenne veut renouer assez rapidement avec la victoire devant son public, seul façon de repartir à la conquête du sommet de la Ligue 1.