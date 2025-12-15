Mercato OM : Longoria annonce trois renforts et une surprise

Mercato OM : Pablo Longoria actif pour trouver des fonds
© Pablo Longoria, président de l'OM

Pablo Longoria donne déjà le ton pour le mercato de janvier. Bien placé dans la course au podium, l’OM aborde l’hiver avec ambition mais sans folie. Le dirigeant marseillais a levé le voile sur un mercato raisonné, tout en misant davantage sur l’interne que sur les paillettes.

Mercato OM : Longoria annonce un hiver sous le signe des réajustements

À quelques heures d’un choc crucial face à Monaco, emporté 1-0 par l’OM, le président marseillais a calmé les ardeurs des supporters en quête de grandes annonces. Invité de Ligue 1+, Pablo Longoria a tenu à poser un cadre clair, fidèle à sa ligne de conduite. « Je vais être clair. Le mois de janvier va être très important… C’est le moment de faire des réajustements », a-t-il expliqué, balayant l’idée d’un mercato flamboyant. 

À Marseille, l’heure n’est pas à l’agitation mais à la lucidité comptable et sportive. La vraie nouveauté, selon Longoria, se trouve déjà dans le vestiaire. « Le retour de trois joueurs que nous n’avons pas eu vraiment depuis le début de saison (Traoré, Medina et Gouiri) » est perçu comme un renfort majeur. Une manière élégante de rappeler que l’OM peut progresser sans recruter.

« Ça ne veut pas dire aller forcément chercher des joueurs », insiste-t-il, en évoquant la nécessité de « réduire les déficits » et de « faire les comptes ». La surprise de janvier pourrait donc être… l’absence de surprises. À Marseille, parfois, la meilleure recrue est celle qui revient.

