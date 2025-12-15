Mercato : Ibrahima Konaté au PSG, le scénario inattendu

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes au PSG que certains dossiers commencent déjà à faire beaucoup de bruit. Celui d’Ibrahima Konaté en fait clairement partie. Annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur de clubs prestigieux, le défenseur central de Liverpool est bien être au cœur d’un rebondissement majeur au Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Ibrahima Konaté, de cible probable à piste prioritaire

En fin de contrat avec les Reds à l’issue de la saison, l’international français se retrouve dans une situation aussi rare que stratégique. À 26 ans, Konaté arrive à un moment charnière de sa carrière. Suffisamment expérimenté pour prétendre à un rôle de leader dans un grand club européen, il est encore assez jeune pour s’inscrire dans un projet à long terme. Une équation qui attire logiquement les convoitises du Paris St-Germain.

Lire aussi : Mercato : Ibrahima Konaté au PSG ? L’indice qui change tout

À voir

OM : Les supporters allument la LFP !

À Paris, son nom circule désormais avec insistance. Longtemps évoquée comme une piste parmi d’autres, l’option Ibrahima Konaté a pris de l’épaisseur ces dernières semaines. Le PSG suit le dossier de près, conscient qu’une opportunité de ce calibre sur le marché des joueurs libres ne se présente pas tous les étés. Malgré une saison plus contrastée sur le plan individuel, le défenseur formé à Sochaux est considéré comme une valeur sûre au niveau européen.

Mercato : Les atouts qui militent en faveur de Konaté

Le profil plaît en interne. Puissance, vitesse, lecture du jeu, expérience de la Premier League et des grands rendez-vous européens : Konaté coche de nombreuses cases. À Paris, il est même perçu comme un potentiel héritier de Marquinhos dans l’axe défensif, alors que l’avenir du capitaine brésilien soulève de plus en plus de questions à moyen terme.

Lire aussi :Bombe ! Le PSG tout proche de l’exploit avec Ibrahima Konaté

Selon plusieurs sources anglaises, dont Caught Offside, le PSG aurait franchi un cap dans ce dossier. Le club de la capitale travaillerait en coulisses sur une proposition structurée, pensée pour séduire le joueur autant sportivement que contractuellement. Luis Enrique, impliqué dans la réflexion, souhaite consolider son arrière-garde avec un élément capable de s’imposer rapidement comme un cadre. Les performances encore irrégulières d’Illia Zabarnyi, recruté pour préparer la transition, renforcent cette volonté d’ajouter un profil immédiatement fiable.

Le Real Madrid concurrence le Paris Saint-Germain

Reste que Paris n’est pas seul. Le Real Madrid observe lui aussi la situation avec une attention particulière. Fragilisée par les blessures récurrentes d’Éder Militão et les performances parfois inconstantes d’Antonio Rüdiger, la défense madrilène pourrait connaître un nouveau cycle. Le club espagnol, habitué aux gros coups sur le marché des joueurs libres, voit en Konaté un candidat crédible pour devenir un futur patron défensif.

À voir

Mercato PSG : Un sale coup en vue contre le Paris SG

La concurrence s’annonce donc frontale, presque symbolique. Paris face à Madrid, deux visions, deux projets, deux trajectoires possibles pour un joueur à un tournant décisif. Le PSG mise sur la promesse d’un rôle central immédiat et d’une stabilité contractuelle forte. Le Real, de son côté, conserve l’aura de son palmarès et de sa capacité à attirer les joueurs au sommet de leur art.

Rien n’est encore acté avec le PSG, et le dossier pourrait évoluer rapidement dans les prochaines semaines. Mais une chose est certaine : Ibrahima Konaté n’a jamais été aussi proche d’un choix majeur. Et au Paris Saint-Germain, l’idée de voir le défenseur tricolore débarquer au Parc des Princes commence sérieusement à prendre forme. Une unanimité s’est déjà dégagée au sein de la classe dirigeante sur ce dossier, selon des sources proches du club.

Lire aussi sur Ibrahima Konaté :

Mercato : Le PSG tranche entre Ibrahima Konaté et Upamecano

Mercato PSG : Ibrahima Konaté, un coup de pouce surprise pour le Paris SG

À voir

Mercato OM : Longoria annonce trois renforts et une surprise

Mercato PSG : Coup de tonnerre pour Ibrahima Konaté