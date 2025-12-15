Le RC Lens s’offre l’OGC Nice : Matthieu Udol annonce une décision

Le RC Lens n’a pas tremblé au moment de conclure. Vainqueur de l’OGC Nice (2-0), le club artésien a validé l’essentiel : conserver la première place du championnat et s’installer en tête de la Ligue 1 à l’approche de la trêve. Un symbole fort, presque inattendu il y a encore quelques mois, mais qui est loin d’être un hasard.

RC Lens – OGC Nice : leader à Noël, Lens assume désormais son statut

Face à un adversaire niçois loin d’être résigné, Lens a dû composer avec un match moins fluide que d’ordinaire. Les Artésiens ont souffert par séquences, notamment en première période, bousculés sur le plan tactique et parfois privés de leur maîtrise habituelle. Mais c’est aussi là que se mesure la progression d’une équipe : savoir gagner sans forcément dominer.

Lire aussi : INFO Mercato: Un cadre du RC Lens pour sauver le FC Nantes ?

Matthieu Udol, pilier de la défense lensoise, n’a pas cherché à embellir la réalité. Lucide, presque posé, le défenseur reconnaît volontiers les difficultés rencontrées face à Nice. « Ils nous ont mis en difficulté par moments, surtout en première période », confie-t-il sans oublier un passage plus délicat mais lors duquel le RC Lens a dû s’ajuster. La réaction en seconde période, plus équilibrée, a permis de corriger certaines choses et de reprendre le contrôle, sans pour autant livrer le match parfait.

À voir

Mercato PSG : Un sale coup en vue contre le Paris SG

Mais au final, l’essentiel est ailleurs. Lens a été efficace, solide dans les moments clés, et capable de faire la différence quand il le fallait. Une victoire « très satisfaisante », selon Udol, qui résume bien l’état d’esprit du groupe. Moins flamboyant, peut-être, mais toujours compétitif.

Victoire contre Nice, Lens s’installe en tête et ne veut plus lâcher

Au-delà du score, c’est surtout la symbolique de cette première place qui marque les esprits. Passer les fêtes en tête de la Ligue 1 n’était pas un objectif anodin. C’était même le défi du soir. « Gagner pour garder cette première place », explique Udol, conscient de l’importance psychologique de ce statut. Pour le RC Lens, cette position de leader n’est plus un accident, mais un cap assumé, une décision de le faire pour la trêve.

Lire aussi : Mercato RC Lens : Accord conclu, un milieu arrive !

Et l’ambition ne s’arrête pas là. Une fois installés en haut du classement, les Lensois ne comptent pas redescendre de sitôt. Le discours est clair, sans excès, mais avec une détermination non-dissimulée : pousser cette dynamique le plus loin possible. « Maintenant qu’on a pris la place de leader, on veut la garder », glisse le défenseur lensois, presque naturellement.

Le RC Lens aborde donc la trêve hivernale avec confiance, mais sans triomphalisme. Le chemin reste long et la concurrence bien réelle. Le PSG et l’OM ne lâcheront rien jusqu’au bout. Pourtant, une chose semble acquise : cette équipe a appris à gérer la pression du haut de tableau. Et à force de lucidité, de travail et d’efficacité, elle a décidé de garder cette place.

À voir

Mercato OM : Longoria annonce trois renforts et une surprise

Lire aussi sur le RC Lens :

Mercato RC Lens : Samson Baidoo vers la Premier League ?

Mercato RC Lens : Accord conclu pour Haidara ?

À voir

Mercato : Ibrahima Konaté au PSG, le scénario inattendu

Mercato RC Lens : Accord conclu, un milieu arrive !