ASSE : Ben Old pointe un gros problème chez les Verts

L’ASSE concède un nouveau nul face à Bastia (2-2), et Ben Old ne cache pas sa frustration. L’attaquant stéphanois dresse un constat sévère sur les limites persistantes de son équipe.

ASSE – Bastia : Un match frustrant malgré le caractère stéphanois

L’ASSE voulait finir l’année sur une note positive, mais elle sort du match face à Bastia avec un sentiment d’inachevé. Menés à deux reprises, les Verts ont arraché un point grâce au doublé de Zuriko Davitashvili, mais le penalty manqué en fin de match a figé le score. La frustration domine dans le vestiaire stéphanois.

Ben Old résume l’état d’esprit général : « C’est très frustrant pour moi et pour l’équipe. Je pense que c’est un match que nous aurions dû gagner. On fait des erreurs qui nous coûtent cher. » L’attaquant insiste sur un paradoxe récurrent : capable de dominer, capable de produire du jeu, mais incapable de tuer les matchs.

Un manque de concentration qui coûte cher

Pour le joueur de l’ASSE, le problème est clair et se répète trop souvent. « Pour la majorité des rencontres, on joue suffisamment bien pour l’emporter. Mais il y a un manque de concentration dans les moments clés. On concède beaucoup trop de buts. » Ces erreurs répétées empêchent le club ligérien de capitaliser sur son potentiel et freinent la dynamique qui semblait enfin positive.

La suspension d’Augustine Boakye vient en outre assombrir le tableau et ajoute une difficulté supplémentaire pour un collectif encore en quête de stabilité. Au-delà du collectif, Ben Old évoque aussi son adaptation personnelle à son nouveau rôle sur le terrain. « Mon repositionnement ? C’est toujours difficile. Je pense que cela me prendra plusieurs matchs pour m’habituer. Mais je gagne en confiance. »

Honnête et lucide, l’attaquant stéphanois reflète les efforts et les réglages encore à trouver. L’ASSE ne termine pas cette première partie de saison à la hauteur des attentes, mais le potentiel est là. Le nul contre Bastia en est une nouvelle illustration, et les mots de Ben Old résonnent comme un avertissement pour l’avenir.

