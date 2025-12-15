OM – AS Monaco : Un scandale éclate après le match

Le Vélodrome a vibré, puis grondé. Dimanche soir, OM-AS Monaco a laissé derrière lui une victoire marseillaise et une polémique arbitrale qui dépasse largement le cadre des 90 minutes.

OM – AS Monaco : Un but monégasque qui fait basculer le match

Le match tardait à s’embraser, mais Monaco pensait avoir trouvé la clé dès le retour des vestiaires. Sur une ouverture lumineuse de Caio Henrique, Takumi Minamino provoquait, centrait, voyait sa tentative repoussée… avant que Lamine Camara ne surgisse pour ajuster Geronimo Rulli. Le Vélodrome s’est figé, la Principauté a exulté.

Quelques secondes plus tard, la VAR est entrée en scène. François Letexier annulait le but pour un hors-jeu de Folarin Balogun sur la première phase de l’action. Une décision lourde de conséquences, tant elle a changé la dynamique d’un match jusque-là équilibré.

Le hors-jeu de la discorde au cœur du scandale

Sur les images, Balogun est bien en position illicite au départ de l’action. Mais l’attaquant monégasque ne touche pas le ballon, ne gêne pas Rulli, ni la défense marseillaise. Autrement dit, il ne semble pas faire « action de jeu ». La loi 11.2 de l’IFAB est pourtant claire : un joueur hors-jeu ne doit être sanctionné que s’il interfère activement.

Ni obstruction, ni tentative de jouer le ballon, ni influence manifeste sur un adversaire. De quoi nourrir l’incompréhension monégasque et relancer le débat sur l’interprétation, parfois élastique, de la règle. Cruel pour l’ASM, d’autant que Balogun croyait enfin se racheter à dix minutes du terme.

Cette fois, l’Anglais faisait bien action de jeu, mais manquait le cadre sur une belle ouverture de Jordan Teze. Le sort semblait déjà scellé. Deux minutes plus tard, Mason Greenwood surgissait pour crucifier Monaco (82e).

