Will Still recale le FC Nantes : Les vraies raisons dévoilées

Sans club depuis l’automne, Will Still a choisi de dire non au FC Nantes au cœur d’une saison agitée. Une décision mûrement réfléchie, expliquée sans détour sur Canal+, qui en dit long sur l’ambition et la méthode du technicien belgo-britannique.

Le FC Nantes dans la tourmente, un banc sous tension

Le FC Nantes traverse une zone de fortes turbulences. Le départ de Luis Castro n’a pas enrayé la spirale négative et l’intérim confié à Ahmed Kantari peine, pour l’instant, à produire l’électrochoc espéré. La lourde défaite à Angers (4-1), troisième revers consécutif, a ravivé les inquiétudes d’un club déjà fragilisé par un début de saison poussif.

Dans ce contexte brûlant, les dirigeants nantais ont activé plusieurs pistes, dont celle menant à Will Still. Un profil séduisant : jeune, moderne, déjà rompu aux joutes de la Ligue 1. Mais encore fallait-il convaincre l’intéressé de monter dans un train lancé à pleine vitesse… et visiblement sans frein.

Will Still, le choix du timing plutôt que de la précipitation

Invité du Canal Football Club, Will Still a levé le voile sur son refus. Sans langue de bois, il a d’abord invoqué une question de calendrier : « C’était un timing pour moi qui n’était pas idéal. Je voulais prendre un staff et ces personnes-là sont toujours en club ». En conclusion : impossible de travailler sérieusement sans ses hommes, surtout dans une mission commando.

Puis, avec un mélange de lucidité et d’honnêteté presque désarmant, le technicien a assumé une part d’égoïsme professionnel : « Et de façon égoïste, j’ai envie de penser à ma carrière et la prochaine étape est importante ». Un rappel que le football, même passionnel, reste une trajectoire à construire avec méthode.

Prendre du recul pour mieux rebondir

Will Still l’assure, refuser Nantes n’était pas un rejet mais un choix réfléchi. « J’ai envie de faire le bon choix avec assez de recul pour ne pas me jeter dans un truc où je n’ai pas toutes les informations et le contrôle de tout », a-t-il poursuivi. Une phrase qui résonne comme un manifeste à contre-courant du football d’urgence.

Sans club depuis son départ de Southampton en novembre, l’entraîneur préfère observer, analyser, apprendre. Quitte à frustrer un club historique en quête de sauvetage immédiat, mais aussi à se protéger d’un contexte instable.

Le respect du FCN et l’appel de la Beaujoire

Le message de Will Still n’en reste pas moins empreint de considération. « J’ai remercié la famille Kita mais je préfère prendre du recul, analyser ce qu’il s’est passé ces 3-4 dernières années », a-t-il confié, avant d’adresser un vœu sincère aux Canaris. « Je souhaite à Nantes de se maintenir parce que ça reste un énorme club avec une histoire hyper riche et jouer à la Beaujoire c’est quelque chose ». Une élégance rare, presque à l’ancienne. À Nantes de se sauver sans lui ; à Will Still de préparer, patiemment, sa prochaine destination.

