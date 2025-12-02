Mercato PSG : Surprise ! Luis Campos négocie avec Paul Pogba

De retour à la compétition après près de deux ans de suspension pour dopage, Paul Pogba serait déjà sur les tablettes du PSG. Luis Campos serait sur les traces du milieu de terrain de l’AS Monaco.

Mercato PSG : Luis Campos surveille Paul Pogba

Alors que Paul Pogba retrouve à peine la compétition, la presse espagnole annonce à la surprise générale qu’il pourrait déjà quitter les rangs de l’AS Monaco. Après 18 mois sans jouer, l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin retrouve du rythme peu à peu et est entré en fin de match lors des deux dernières rencontres de l’AS Monaco face au Stade Rennais et au Paris Saint-Germain.

« La soirée dernière a été inoubliable. Revenir sur le terrain après deux ans d’absence a été pour moi plus important que je ne peux l’exprimer. Ce début n’était pas seulement le mien… Il appartenait à tous ceux qui n’ont jamais cessé de me soutenir », a notamment déclaré l’international français après la victoire des siens contre le Paris SG.

Si le joueur de 32 ans n’a, pour le moment, pas pu montrer qu’il n’a pas perdu tout son talent, cela n’empêche pas certains grands clubs de s’intéresser déjà à la suite de sa carrière. C’est le cas notamment du PSG. En effet, selon les dernières informations du média Fichajes, Luis Campos surveillerait avec attention la reprise de rythme de Paul Pogba. La publication ibérique rapporte également que, de son côté, le Champion du Monde 2018 ne serait pas insensible à cet intérêt, soucieux de retrouver le très haut niveau en vue d’un retour en équipe de France.