Mercato PSG : L’Atlético revoit ses plans avec Kang-In Lee !

Placé dans le collimateur de l’Atlético Madrid sur ce mercato hivernal, Kang-In Lee, le milieu offensif du PSG, ne serait finalement pas une priorité immédiate pour Diego Simeone, l’entraîneur du club espagnol.

Mercato PSG : L’Atlético s’est déplacé pour Kang-In Lee

Cet hiver, l’Atlético Madrid souhaite accueillir Kang-In Lee. Un intérêt qui ne laisse pas insensible le milieu offensif du PSG, selon la presse espagnole. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, l’international sud-coréen prétend logiquement à plus de temps de jeu, ce qu’il n’a pas sous les ordres de Luis Enrique. Même si l’entraîneur parisien l’apprécie énormément.

L’Atlético Madrid veut donc profiter de cette ouverture pour le rapatrier en Liga. Le week-end dernier, le journal AS a révélé que le club madrilène avançait ses pions en coulisses afin de recruter l’ancien joueur de Majorque. Le média madrilène ajoute même que Mateu Alemany, le directeur sportif des Colchoneros, était présent vendredi dernier au Parc des Princes lors de la rencontre de championnat face à Lille.

Le dirigeant espagnol, qui avait déjà discuté avec Kang-In Lee quand il officiait à Valence, en a profité pour rencontrer son homologue du PSG, Luis Campos, afin de faire avancer le dossier. Le club d’Antoine Griezmann aimerait boucler le deal sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Mais aux dernières nouvelles, le numéro 19 des Rouge et Bleu ne serait finalement pas une priorité pour le club espagnol.

L’Atlético Madrid passe son tour pour Kang-In Lee

Alors que des médias espagnols faisaient encore part d’un intérêt de l’Atlético Madrid et évoquaient un possible départ de Kang-In Lee cet hiver, le journal Le Parisien rapporte que ce scénario n’est, aujourd’hui, pas à l’ordre du jour. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues, la star asiatique n’aurait pas l’intention de quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines.

Lié jusqu’en juin 2028, le gaucher verrait toujours son avenir à Paris et se réjouit d’évoluer sous le maillot Rouge et Bleu. À Madrid, la Cadena COPE explique que l’Atlético Madrid pourrait, à son tour, avoir revu ses plans pour le mercato et ne ferait plus de Lee une cible prioritaire pour cet hiver.

Pour renforcer l’effectif de Diego Simeone dans la seconde partie de saison, les dirigeants madrilènes viseraient plus le recrutement de Joao Gomes (24 ans), qui évolue à Wolverhampton, plutôt que Kang-In Lee. Sauf énorme revirement de dernière minute, Kang-In Lee est bien parti pour terminer la saison à Paris.

