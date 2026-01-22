OM : Un attaquant dans la tourmente après Liverpool !

L’OM a subi une grosse désillusion ce mercredi soir en Ligue des champions. Et à l’issue de sa défaite contre Liverpool (3-0), un homme cristallise les critiques : l’attaquant algérien Amine Gouiri.

OM-Liverpool : Amine Gouiri au cœur des critiques

La soirée européenne a viré au cauchemar pour l’Olympique de Marseille. L’équipe de Roberto De Zerbi n’a pas su résister à l’armada offensive de Liverpool. Elle s’est inclinée à domicile sur le score de 3 buts à 0. L’OM voit à présent ses espoirs de qualification menacés.

Le premier but a été inscrit par Dominik Szoboszlai, sur un coup franc glissé sous le marseillais. Au point de susciter la colère de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM a pointé du doigt les carences techniques de son entrejeu. De nombreux observateurs de Marseille ont été virulents envers l’état d’esprit de l’équipe.

Daniel Riolo, réputé pour son franc-parler, a dénoncé un OM totalement tétanisé par l’enjeu du choc. Il déplore le manque de maturité et d’audace. Amine Gouiri est même considéré comme le symbole de cette impuissance face aux Reds.

Daniel Riolo est impitoyable : « J’ai vu un enfant ce soir »

L’attaquant algérien a été titularisé à la pointe de l’attaque au détriment de Pierre-Emerick Aubameyang. Il a sollicité le gardien adverse Alisson Becker sur une rare occasion en première période. Mais l’ancien Rennais a globalement déçu par son manque d’impact en attaque.

Daniel Riolo a fustigé son incapacité à s’imposer physiquement et à prendre ses responsabilités dans la zone de vérité. « Je suis désolé mais Amine Gouiri ne m’a pas encore montré qu’il était de taille à ce niveau-là (…) j’ai vu un enfant ce soir ». a-t-il lancé sur RMC Sport.

Le joueur de 25 ans se retrouve immédiatement au cœur d’un débat houleux sur sa capacité à briller en Ligue des champions.

