OM-Lens : L’astuce de Pierre Sage pour surprendre Marseille

C’est ce samedi que l’OM accueille le RC Lens en Championnat. Pierre Sage a déjà un plan précis pour vaincre les Marseillaises à domicile.

OM-RC Lens : Pierre Sage en espionnage tactique au Vélodrome

Pierre Sage prépare activement le duel contre l’Olympique de Marseille. L’entraîneur du RC Lens s’est même rendu en personne au Vélodrome mercredi soir pour assister au choc OM-Liverpool (0-3) en Ligue des champions. Ce voyage lui a permis de s’imprégner de l’atmosphère particulière du stade phocéen.

Ce fut aussi l’occasion pour lui d’analyser minutieusement les tactiques de Roberto De Zerbi avant leur confrontation de samedi. Pierre Sage a d’ailleurs tenu à remercier les dirigeants de l’Olympique de Marseille pour leur accueil « très classe ». Cette courtoisie s’effacera pourtant dès le coup d’envoi du match OM-RC Lens.

Pierre Sage a tout cas profité de ce voyage dans le Sud pour déceler quelques failles exploitables de l’OM. Il a observé que les coéquipiers de Mason Greenwood « basculaient fréquemment en 3-4-3 » face à Liverpool, tout en cherchant à l’adversaire par une pression constante. Cette tactique expose cependant l’arrière-garde phocéenne.

Exploiter les défaillances de l’Olympique de Marseille

À l’instar de Liverpool, Pierre Sage compte s’appuyer sur ces lacunes pour mettre l’OM « en porte-à-faux ». Son plan ? Utiliser la rigueur et la projection rapide des Sang et Or pour punir les prises de risques phocéennes.

« Face à des problèmes défensifs tels que celui rencontré hier contre Liverpool, ils peuvent être aussi mis en porte-à-faux. C’est là-dedans qu’on va essayer de s’inscrire », a-t-il lancé en conférence de presse. La bataille tactique du choc OM-RC Lens promet d’être intense.

