Mercato OM : Greenwood tout proche d’un retour inattendu

Ce serait un véritable coup dur pour l’OM. Mason Greenwood rayonne sous les couleurs phocéennes. Au point où Manchester United ambitionne désormais de récupérer son ancien attaquant via un procédé inattendu.

Mercato : L’OM en alerte, Man United veut récupérer Mason Greenwood

La saison que réalise Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille est tout simplement phénoménale. Et même si l’attaquant anglais est resté muet lors de la défaite face à Liverpool (3-0), ses dirigeants se réjouissent d’avoir une telle arme offensive au sein de leur effectif.

Certains évoquent même une véritable dépendance de l’OM à Mason Greenwood. Tant le joueur de 24 ans rayonne en attaque. Il en est déjà à 20 réalisations en 27 matchs disputés cette saison. De telles performances attirent forcément des regards et ravivent des dossiers que l’on pensait clos.

À voir

Mercato PSG : Enrique prend l’avion, Dro Fernandez arrive !

Lire aussi : Mercato OM : Le plan pour la doublure de Greenwood dévoilé

L’OM et ses supporters n’imaginent pas pour le moment perdre le nouveau leader offensif. Mais voilà qu’une réelle menace émerge. Le journaliste Pete O’Rourke assure en effet que les dirigeants de Manchester United étudient actuellement la possibilité de rapatrier leur ancien joueur.

Une clause de rachat incluse dans son contrat

Cette information est loin d’être anodine. Lors de la vente de Mason Greenwood à Marseille à l’été 2024, les Red Devils avaient stratégiquement inclus une clause de rachat dans le contrat, indique la source. Cette option pourrait aujourd’hui faciliter son retour à Old Trafford. Manchester United reste donc aux aguets.

🚨 JUST IN!



Manchester United officials have internally explored the possibility of bringing Mason Greenwood back. The Red Devils included a buy-back clause when they sold him to Marseille in summer 2024, and Greenwood has scored 20+ goals across two seasons in France.… pic.twitter.com/JcKbdCJj3J — SimplyUtd (@SimplyUtd) January 22, 2026

Un tel retour sera cependant entouré d’une vive polémique. Mason Greenwood conserve une image très dégradée en Angleterre. Il a été banni en 2023 suite à des accusations de violences conjugales. L’ailier droit de 24 ans n’a jusqu’ici pas été pardonné par l’opinion publique britannique.

Même si Manchester United possède toujours 40 % sur sa future revente, le récupérer de l’Olympique de Marseille constituerait un choix particulièrement controversé. Les Red Devils restent ainsi très prudents concernant ce dossier explosif.

Lire la suite sur Mason Greenwood :

Mercato OM : Le verdict tombe déjà pour Mason Greenwood ?

À voir

Mercato : Un top joueur snobe le Stade Rennais

Panique à l’OM : Mason Greenwood courtisé en secret !

Mercato OM : La grosse annonce de Mason Greenwood !