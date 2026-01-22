Mercato PSG : Enrique prend l’avion, Dro Fernandez arrive !

Après avoir repoussé l’offre de prolongation du Barça, Dro Fernandez s’apprête à s’engager en faveur du PSG. Alors que les rumeurs s’intensifient, Luis Enrique a pris l’avion pour donner un coup d’accélérateur aux négociations.

Mercato : Le Barça espère un accord avec le PSG pour Dro Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, souvent appelé Dro Fernandez, est annoncé très proche du Paris Saint-Germain cet hiver. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international espoir espagnol ne veut pas prolonger et souhaite rejoindre Luis Enrique au PSG. Le joueur de 18 ans dispose d’une clause libératoire à 6 millions d’euros, dont le club de la capitale devrait profiter.

D’après le quotidien Sport, le FC Barcelone tente de négocier pour gratter quelques millions de plus dans cette affaire. En effet, les dirigeants barcelonais aimeraient que leurs homologues parisiens acceptent de verser 4 millions d’euros de plus que le montant de la clause libératoire du joueur.

« Le Barça a accepté son départ, mais espère trouver un accord avec le club parisien afin d’éviter le déclenchement de la clause libératoire de 6 millions d’euros. Barcelone espère recevoir une compensation plus importante, de l’ordre de 10 millions d’euros, en guise de geste visant à éviter d’envenimer davantage les relations entre les clubs et à permettre au joueur de démontrer concrètement sa reconnaissance envers le club qui a contribué à son développement. Dro signera au Paris Saint-Germain, séduit principalement par Luis Enrique. Lors d’un de ses déplacements réguliers à Barcelone, l’entraîneur asturien a rencontré le jeune joueur et lui a présenté un projet sportif auquel ce dernier a adhéré avec enthousiasme », explique le média catalan.

Contrairement à certaines rumeurs, le natif de Nigran va bel et bien s’engager avec le Paris SG. Surpris par la décision du joueur, le Barça tente désormais de sauver la face en négociant une rallonge financière auprès de Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale française. En coulisses, le deal est déjà bouclé avec Dro Fernandez.

Considéré comme l’un des plus grands talents prometteurs de la Masia, le jeune homme est séduit par le projet parisien et surtout par la perspective d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique, qui s’est déplacé personnellement à Barcelone pour le convaincre de venir en France. Il ne reste plus que quelques détails à régler avant l’officialisation de l’arrivée de Dro Fernandez à Paris.

