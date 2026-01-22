Mercato Stade Rennais : Kader Meïté vers la Premier League ?

Le jeune crack du Stade Rennais, Kader Meïté croule sous les offres en Premier League pendant ce mercato hivernal. Le club breton n’est pas vendeur.

Mercato Stade Rennais : Kader Meïté, la pépite qui fait saliver la Premier League

Le Stade Rennais continue de récolter les fruits de son excellence en matière de formation. L’une des dernières révélations du centre breton, Kader Meïté attire déjà les convoitises, notamment en Premier League, où plusieurs clubs suivent de très près l’évolution de l’attaquant rennais.

Promu depuis la réserve, l’avant-centre de 18 ans a saisi sa chance et a convaincu ses dirigeants. Son potentiel plait à plusieurs écuries. Il y a quelques jours, Al-Hilal a dégainé une offre concrète pour le crack français. Les Saoudiens ont déposé 40 millions d’euros sur la table des pensionnaires du Roazhon Park. Ces derniers ont déchiré cette offre. Ils visent le jackpot pour leur pépite. En Angleterre, Kader Meïté a la cote.

D’après les informations de Transferfeed, le profil de Kader Meïté séduit de nombreux clubs anglais. Crystal Palace, Chelsea, Tottenham, Aston Villa, Newcastle, Brentford et Brighton auraient tous manifesté un intérêt concret pour la pépite rennaise. Ces clubs ont déjà envoyé des émissaires pour l’observer de près. Crystal Palace apparaîtrait, à ce stade, comme le prétendant le plus sérieux, à la recherche d’un successeur potentiel à Jean-Philippe Mateta.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Kader Meïté reste solidement lié au Stade Rennais, qui conserve le contrôle total du dossier. Le club breton entend temporiser afin de maximiser la valeur d’un joueur estimé à 10 millions d’euros par Transfermarkt, mais dont le prix pourrait rapidement s’envoler. Rennes prépare ainsi, une fois encore, un possible transfert XXL.

