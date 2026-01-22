Mercato : Un top joueur snobe le Stade Rennais

Annoncé sur la short-list du Stade Rennais pour ce mercato hivernal, un crack algérien déchire l’offre des Rennais et prend la direction de la Norvège.

Le mercato hivernal tend vers la fin. Le Stade Rennais se prépare à des derniers jours agités. Accord trouvé, enfin, avec Fenerbahçe. Sebastian Szymanski, milieu offensif, va signer. Arrivé ce jeudi en Ille-et-Vilaine, visite médicale en cours, contrat imminent. Montant du deal : 11 millions d’euros, bonus inclus, selon la presse turque. Qualification espérée dès le match face à Lorient ce samedi pour la 19e journée.

Rennes ne compte cependant pas s’arrêter là. Les limites affichées dans l’animation offensive, notamment lors du dernier match face au Havre, ont incité les dirigeants à explorer d’autres pistes. Le club breton poussait ainsi pour recruter Amin Chiakha, attaquant du FC Copenhague, également suivi par le FC Séville.

Mais selon les médias norvégiens, l’international algérien a finalement opté pour Rosenborg, dans le cadre d’un transfert évalué entre 5 et 7 millions d’euros. Un dossier de moins pour la formation dirigée par Habib Beye. Sauf retournement de situation, l’international algérien ne posera pas ses valises en Bretagne cet hiver. Le directeur sportif du club breton, Loïc Désiré pourrait réussir un autre coup en or avant la fermeture de ce marché des transferts.

