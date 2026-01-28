Mercato OL : Lyon tient le successeur de Satriano

L’ASSE aurait trouvé l’avant-centre recherché pour prendre la place de Martin Satriano, transféré à Getafe en Liga, cet hiver.

Mercato : Négociations avancées pour la signature de Yaremchuk

L’entraîneur de l’OL a mis la pression, récemment, sur la Direction du club rhodanien pour trouver un attaquant, dont le profil est similaire à celui de Martin Satriano. À quelques jours de la fin du mercato d’hiver, les recruteurs de Lyon ont mis la main sur Roman Yaremchuk, un imposant avant-centre (1,91 m).

D’après les informations de Sacha Tavolieri, les négociations avec l’Olympiakos pour recruter le joueur de 30 ans sont « avancées ». Elles pourraient aboutir à un accord avant le 2 février, date de clôture du marché des transferts. L’Olympique Lyonnais négocie un prêt payant, assorti d’une option d’achat, avec le club grec, à en croire le journaliste belge.

🔴🔵🦁 L’Olympique Lyonnais fonce sur Roman Yaremchuk !



🇺🇦 Discussions avancées en cours avec l’Olympiakos pour trouver un accord sur base d’un prêt payant avec option d’achat.



💰Les chiffres ne sont pas encore définis.



🤝 Les parties veulent trouver un accord ce mercredi… pic.twitter.com/3yEaVQvsbU — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 28, 2026

Roman Yaremchuk, un buteur aguerri au haut niveau

Valorisé à 2,5 millions d’euros, Roman Yaremchuk a encore deux et demi de contrat avec le club basé à Athènes. Avant son arrivée en Grèce, il avait déjà joué avec le Dynamo Kiev, son club formateur, La Gantoise (Belgique), le Benfica (Portugal), le Club Bruges (Belgique) et le FC Valence (Espagne).

Le joueur sollicité par l’OL a donc l’expérience du haut niveau. Hormis les différents championnats, il a disputé la Ligue des Champions et l’Europa League. Roman Yaremchuk est international Ukrainien depuis 2018. Il compte 65 sélections pour 17 buts inscrits.

