Mercato OL : Officiel, Martin Satriano transféré à Getafe

C’est officiel ! Martin Satriano quitte l’OL pour Getafe en Espagne. Il est prêté avec une option d’achat. Lyon a acté son transfert définitif du RC Lens, avant son départ.

Mercato : L’OL lève l’option d’achat de Satriano et le prête à Getafe

Martin Satriano quitte l’OL après seulement quatre mois et demi au club rhodanien où il était prêté par le RC Lens, depuis le 1er septembre 2025. Lyon a d’abord levé l’option d’achat qui accompagnait son prêt avant de le prêter à son tour au club de la banlieue madrilène.

Selon les détails de l’opération, l’avant-centre de 24 ans rejoint à Getafe jusqu’à la fin de la saison, dans le cadre d’un prêt initialement gratuit, pouvant toutefois devenir payant dans la limite de 300 000 €, assorti d’une option d’achat fixée à 6,5 M€.

Lisez aussi : Mercato OL : Accord scellé pour Malick Cissé ?

À voir

ASSE Mercato : Une cible de Saint-Etienne file à Strasbourg

Avant de conclure ce nouveau deal, l’Olympique Lyonnais a levé l’option d’achat de Martin Satriano auprès du Racing Club de Lens, pour un montant de 5 M€, assorti de bonus pouvant atteindre 1 M€ et d’un intéressement de 10 % sur la plus-value. Il faut indiquer que Lyon s’est séparé de l’international Uruguayen, après avoir engagé Endrick comme avant-centre vedette, cet hiver.

Martin Satriano part donc de Lyon dans la perspective de trouver davantage de temps de jeu à Madrid. Pour rappel, il a joué 19 matchs avec l’OL, toutes compétitions confondues, pour 3 buts inscrits.

Lire aussis ur l’OL :

Mercato OL : Quatre clubs italiens sur un gros coup à Lyon

OL : Pierre Sage continue de régler ses comptes avec Textor

À voir

OM-Liverpool : De Zerbi alerté, ce danger revient en force

FLASH Mercato : L’OL tout proche d’un coup d’éclat au PSG !