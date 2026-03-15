ASSE : Le Cardinal blessé ? Montanier donne des nouvelles

Julien Le Cardinal, sorti en fin de match lors du nul de l’ASSE sur la pelouse de Grenoble (0-0), a brièvement inquiété le banc stéphanois. Mais Philippe Montanier a rapidement calmé les esprits en donnant des nouvelles rassurantes de son défenseur.

ASSE : Le Cardinal, une alerte en fin de match qui a fait frissonner les Verts

La rencontre entre l’ASSE et Grenoble n’a pas offert de festival offensif, mais elle a tout de même provoqué une petite montée d’adrénaline chez les supporters stéphanois. À une dizaine de minutes du terme, Julien Le Cardinal a demandé à sortir après avoir ressenti une gêne à la cuisse. Une scène qui a immédiatement éveillé les inquiétudes.

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Titulaire dans l’arrière-garde des Verts, le défenseur a préféré ne pas forcer. Le staff médical et le banc ont alors opté pour un remplacement rapide de Le Cardinal afin d’éviter toute aggravation. Dennis Appiah est entré en jeu pour terminer la rencontre et maintenir l’équilibre défensif.

Montanier rassure après la rencontre

À l’issue du match, Philippe Montanier s’est montré plutôt serein face aux micros de BeIN Sports. L’entraîneur stéphanois a expliqué que l’alerte n’avait rien d’alarmant et que le joueur avait simplement pris les devants. « Ça va plutôt bien pour Le Cardinal. À la mi-temps il a déjà dit que ça tiraillait un peu. Le but c’était qu’il n’aille pas jusqu’à la blessure », a expliqué le technicien des Verts.

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Une gestion prudente qui s’inscrit dans une logique de protection des joueurs à un moment clé de la saison. En signalant rapidement sa douleur, le défenseur a permis au staff d’intervenir avant qu’un pépin musculaire plus sérieux ne survienne.

Un collectif prêt à répondre présent

Au-delà de l’incident, Montanier a également salué la capacité de son groupe à s’adapter. Selon lui, la profondeur de l’effectif permet de gérer ce type d’imprévu sans bouleverser l’organisation de l’équipe. « On a Kevin (Pedro) qui peut passer dans l’axe et Dennis (Appiah) qui a fait une super entrée. On est tout un groupe préparé et personne n’est irremplaçable », a-t-il souligné.

Le coach stéphanois a aussi salué la lucidité de son défenseur : « Il a eu l’intelligence de sortir avant que ce soit plus grave ». Un choix qui pourrait bien éviter à l’ASSE une absence prolongée. Et dans une saison où chaque point compte, c’est presque une petite victoire.

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